Stupenda notizia per un famoso volto di Canale 5, che ha deciso di fare la proposta di matrimonio durante il concerto di Gigi D’Alessio. Si è quindi messo d’accordo col cantante partenopeo e nella magnifica cornice di piazza del Plebiscito a Napoli ha compiuto questo gesto incredibilmente romantico, rendendo ovviamente la sua fidanzata decisamente molto felice.

Le immagini del lieto evento sono state postate dallo stesso artista napoletano su Instagram. Il volto di Canale 5 ha quindi chiamato la sua futura moglie e le ha fatto la proposta di matrimonio classica al concerto di Gigi D’Alessio, davanti ad un numero impressionante di persone che erano lì per apprezzare le gesta del loro idolo.

Il volto di Canale 5 fa proposta di matrimonio al concerto di Gigi D’Alessio

Emozioni indescrivibili per il volto di Canale 5 e la sua dolce metà. La proposta di matrimonio al concerto di Gigi D’Alessio ha suscitato una bella reazione anche dello stesso cantautore. Gigi ha esclamato: “Tremano“, in riferimento allo stato emotivo della coppia. Ha fatto partire l’applauso e quindi il giovane si è inginocchiato, regalando lo splendido anello alla sua dolce metà.

A far commuovere tutti ci ha pensato l’ex ballerino di Amici, Alessio La Padula. Quest’ultimo, che ha preso parte alla quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi per poi lavorare anche come professionista, era uno dei protagonisti del corpo di ballo del concerto di Gigi. Migliaia di spettatori hanno assistito a questa proposta di nozze alla sua partner Camilla Caimi, che ovviamente ha risposto di sì.

Classe 1996, Alessio La Padula come ricordato dal sito Gossip e Tv è stato tirato in ballo in passato per un presunto flirt con Elena D’Amario e anche con Ilary Blasi. Ma il ballerino rispedì al mittente l’accusa secondo la quale era stato un’amante della conduttrice, come rivelato da Fabrizio Corona.