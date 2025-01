Al Grande Fratello scoppia un nuovo scandalo dopo il ripescaggio. Tra i concorrenti rientrati nella puntata del 23 gennaio c’è anche Jessica Morlacchi. Il pubblico ha dato una seconda possibilità alla cantante dei Gazosa dopo il suo burrascoso ritiro. Lei è tornata nella casa dopo aver siglato una tregua con Helena Prestes. Ma Jess ha ancora il dente avvelenato con altri due concorrenti del reality show di Canale 5. Si parla di Amanda Lecciso, che lei definisce una ex amica “colpevole” di non esserle stata vicina nel momento del bisogno, e di Luca Calvani, regista e attore toscano da cui Jessica si è sentita sedotta e abbandonata, usata per una presunta strategia di gioco.

Jessica, nelle precedenti puntate del GF, ha avuto una serie di confronti molto duri con Luca. In questi faccia a faccia la cantante ha fatto riferimento anche a particolari piccanti: momenti di intimità tra loro due. “Stai violando la mia privacy”, aveva risposto Calvani, negando tutto in maniera ferma. Jessica, però, ha continuato a tirare dritto. Ieri sera, dopo la diretta, in camera da letto, parlando con le sue due amiche Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ha ripreso quel discorso, aggiungendo nuovi dettagli.

Un utente di X ha rilanciato le immagini con una sintesi del discorso di Jessica. E il video con queste confessioni è diventato virale sui social. “Praticamente lui faceva vedere il …. a Jessica, glielo indicava, le faceva le battute, oltre che… bella la regia che censura per proteggerlo…ha fatto ricadere tutta la colpa su di lei. Ancora sto nera”, scrive il fan di Morlacchi.

Ovviamente sui social si è scatenata la bufera. C’è chi si schiera a sostegno di Jessica, ma c’è anche chi la critica, ritenendo la sua reazione esagerata. “Se è rientrata con la voglia di continuare su sta storia, poteva fare a meno. Lo so che ha ragione e i video lo dimostrano, ma a un certo punto basta, vai avanti. Ha una canzone uscita oggi, pensasse a questo”, commenta un altro fan del GF.

Qualcuno si dice scettico sulla veridicità dei racconti di Jessica: “Scusate, ma io non ci credo. Bastava andare in confessionale se non gli andava bene. Ora anche basta, Luca ha una figlia fuori e un compagno. Se così è stato, lo faccia espellere”. E ancora: “Ora, ammettendo che sia tutto vero, chi le impediva di alzarsi e andarsene? Credo che stia ingigantendo la storia pur di buttare me*** su Luca!”.