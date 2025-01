“Ragazzi, ho visto quelle feci, sono loro!”. Una scoperta rivoltante per gli inquilini del Grande Fratello. La prima a dare l’allarme è stata Eva Grimaldi, il giorno dopo la diretta su Canale 5. L’attrice ha voluto avvisare subito Luca Calvani e in pochi minuti la notizia ha fatto il giro dei concorrenti. L’annuncio dell’attrice è arrivato in maniera inaspettata. Ecco perché in molti, guardando da casa, non se ne sono accorti. La regia avrebbe e poi interrotto il video e l’audio, ma alcuni telespettatori che stavano seguendo il reality show sul canale 55 sono riusciti a sentire e vedere tutto.

La notizia è passata quasi in silenzio, anche perché in questi giorni a tenere banco è ancora la puntata che ha visto in nomination i quattro super veterani del Grande Fratello: Shaila Gatta, Helena Prestes, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Una sfida che ha tenuto con il fiato sospeso tanto il pubblico quanto i concorrenti, culminata con l’eliminazione di Helena. Tuttavia, l’incidente con i topi non è passato del tutto inosservato.

Leggi anche: “Nessuno mi riconosce più”. Dopo Amici è cambiata tantissimo: cosa fa oggi la cantante





“Io ho visto quelle feci, sono loro”. Grande Fratello, la scoperta imbarazzante: la regia stacca

Topi nella cucina del Grande Fratello? Come riporta Today, Eva si trovava in cucina con altri concorrenti, tra cui Luca Calvani. A un certo punto, l’attrice ha chiesto di pulire bene la cucina, temendo l’arrivo di topi. Luca, che conosce bene il luogo in quanto è lo chef della casa, ha smentito quanto detto da Eva. Ma lei ha insistito: “Sì, ci sono i topi. Togliamo le briciole”. “Se ci fossero stati i topi, avremmo trovato le cac**ine”, ha risposto Luca. “Io le ho trovate”, ha aggiunto Eva. Poi la regia ha staccato l’audio e successivamente il video, passando a un’altra zona della casa.

Sempre secondo Today, la diretta è proseguita con Javier, che, non a caso, stava pulendo proprio la cucina. Poco dopo, la maggior parte dei concorrenti è uscita in giardino per giocare a una rivisitazione del gioco “Lol – chi ride è fuori”, naturalmente in chiave Grande Fratello.

Non è la prima volta che nella casa del GF vengono avvistati topi. A ottobre, altri inquilini hanno raccontato di averne visto almeno uno. Mariavittoria Minghetti, confidandosi con alcune compagne, dichiarò di aver visto “una cosa correre”. Anche Amanda Lecciso visse un’esperienza simile. In un video postato allora su X, si vede la concorrente entrare in cucina e avvisare Lorenzo Spolverato e Giglio della presenza del roditore. Anche in quella occasione, la regia cambiò rapidamente inquadratura, cercando di censurare l’argomento. Sentendo il racconto delle coinquiline, Jessica Morlacchi si spaventò e chiese ai compagni di non fare del male all’animale.