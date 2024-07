Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa di uno dei protagonisti di Matrimonio a prima vista. La notizia della scomparsa del volto del famoso reality show è stata confermata nella mattina di martedì 2 luglio da altri due sposi che, nel 2017, avevano partecipato al programma. I tre, infatti, dopo l’esperienza all’interno della trasmissione televisiva erano rimasti in ottimi rapporti e hanno continuato a frequentarsi.

Matrimonio a prima vista è basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni in Italia, ma anche in Australia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono vengono abbinati tra loro per formare tre coppie che si conosceranno il giorno del loro matrimonio, diventando per la legge marito e moglie, e dovranno convivere per un certo periodo prima di decidere se restare insieme o divorziare.

Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda, morto il 33enne Andrew Jury

Il reality show ed esperimento sociale va in onda in diversi paesi del mondo e in queste ore è stata diffusa la notizia della scomparsa di uno dei protagonisti dell’edizione in onda in Nuova Zelanda. Andrew Jury, che partecipò all’edizione del 2017, è morto all’età di 33 anni. Il giovane è stato uno degli sposi della prima stagione di “Married At First Sight New Zealand”, e come si legge sui quotidiani locali, al momento del decesso era in custodia presso il carcere di Mt Eden Corrections Facility ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Il 33enne è morto poche ore prima di comparire in tribunale, era accusato di “aggressione, danneggiamento intenzionale e possesso di un’arma offensiva”, si legge su Deadline. Secondo quanto riporta il sito TMZ, la causa della sua morte non è chiara. Suo padre, Ron Jury, ha dichiarato al New Zealand Herald di essere preoccupato per la salute mentale di Andrew prima dell’udienza.

Andrew Jury ha partecipato a “Married At First Sight New Zealand” nel 2017 e i suoi ex compagni Brett e Angel Renall e Benjamin Blackwell hanno scritto un post congiunto per confermare la notizia della morte e ricordarlo: “È con il cuore pesante che ci siamo riuniti per rendere omaggio alla scomparsa di Andrew Jury. Abbiamo avuto il piacere di filmare e partecipare al programma che ci legati per tutta la vita. Nonostante le sue difficoltà, Andrew è sempre stato un grande amico e l’anima della festa durante la nostra esperienza nel programma”.

“In questo momento, tutto il nostro cast desidera inviare le nostre più sentite condoglianze e il nostro amore alla sua famiglia”, conclude la nota. Andrew Jury era stato abbinato a Vicky Gleeson-Stokes, ma alla fine dello show i due avevano deciso di divorziare. Il 33enne si trovava in carcere dal 2 aprile; la famiglia Jury è “sconcertata” e “profondamente addolorata” per la scomparsa di Andrew, ha aggiunto il padre Ron.

Un portavoce della WBD, che produce Matrimonio a prima vista, ha dichiarato in una nota: “La Warner Bros. Discovery esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Andrew Jury“. La morte di Andrew “non è considerata sospetta”, ha detto un portavoce della polizia, ma sul caso è stata comunque aperta un’indagine.