Matrimonio a Prima Vista, colpo di scena per la coppia. Come molti sanno nello show di Real Time due persone che non si sono mai viste prima vengono scelte per le loro caratteristiche da alcuni esperti, Nada Loffredi, sessuologa, il sociologo Mario Abis (in passato ha anche scritto libri sulla tv) e la new entry Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Dopo aver trascorso sei mesi insieme la coppia deve decidere se restare insieme oppure chiedere il divorzio. Ebbene in questo caso parliamo di Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti che nel corso della nona puntata intitolata “E poi…” hanno deciso di restare insieme. La convivenza ha permesso loro di conoscersi meglio e così hanno voluto proseguire la relazione. Tuttavia proprio recentemente è successo qualcosa di inaspettato.

Ilaria e Giuseppe, perché si sono lasciati: cosa hanno detto

Proprio quando sembrava che la storia procedesse a gonfie vele ecco arrivare la rottura. Ilaria e Giuseppe si sono lasciati per diverse ragioni, prima fra tutti la distanza, lui è di Alessandria e lei di Milano. Quando le telecamere si sono spente i due sposini hanno dovuto affrontare problemi pratici e non sono riusciti ad andare avanti. A Vanity Fair hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

La paura più grande dopo la fine del programma? Giuseppe: “Ho avuto una sensazione di vuoto, come se mi fosse mancata una guida. Ho dovuto prendere ancora di più in mano le mie insicurezze per fare un ulteriore lavoro su me stesso. Insomma, questo programma mi ha fatto lavorare molto, un gran lavoro di introspezione”. Ilaria: “In realtà nessun timore in particolare. Quando si sono spente le telecamere è stato strano, ma tutto naturale”.

Nonostante la rottura tra Ilaria e Giuseppe rimane un forte sentimento. Entrambi raccontano di essere stati fortunati di essersi conosciuti e di aver fatto un percorso insieme: “Ho provato e ce l’ho messa tutta a costruire un progetto di vita insieme perché ho visto in noi un potenziale importante – le parole di Giuseppe – Da parte mia c’è un sentimento profondo, mai sentito in una relazione di coppia”. Ilaria: “Il sentimento che oggi mi lega a Giuseppe è un affetto sincero e profondo. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili”.

Infine sulla possibilità di sposarsi in futuro Giuseppe ha detto: “Spero di non dovermi sposare di nuovo, il matrimonio non fa per me”. Mentre Ilaria ha dichiarato: “La prima volta al buio… la seconda, se mai ci sarà, pensata e ripensata”.

