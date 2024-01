Un fiocco rosa: in questa fine di gennaio 2024 è nata Fiorella. Giovedì’ 25, come fa sapere il suo papà nel post Instagram in cui dà a tutti il lieto annuncio. “25 gennaio 2024: la vita. Benvenuta al mondo Fiorella”, scrive nella didascalia l’ex volto di Matrimonio a prima vista, che con la compagna Simona inizia ora un nuovo capitolo della loro vita. Sono in tre adesso. Nel post una serie di immagini che racchiudono tutti i momenti più intimi, dall’attesa, fino al momento in cui Simona ha finalmente dato alla luce la sua piccola.

E i neo genitori, con i parenti subito accorsi in ospedale, festeggiano emozionati la nascita della loro prima bambina. L’annuncio della gravidanza era arrivato pochi mesi fa. A dicembre dello scorso anno l’anello di fidanzamento e in estate avevano reso nota la dolce attesa, con tanto di gender reveal per conoscere il sesso. E svelare poi il nome scelto.

Fiocco rosa a Matrimonio a prima: è nata Fiorella

“Un Fiore nel deserto… del nostro amore”. Fiorella, non sai quanto mamma e papà ti stanno aspettando”, la didascalia lasciata da Marco Rompietti sotto al post. Il pubblico lo ha conosciuto nel corso della quarta stagione di Matrimonio a Prima vista, dove aveva sposato l’infermiera Ambra Radiocioni.

Finita quella relazione, con Ambra è rimasto un legame di amicizia ma poi è arrivata Nicole Soria, un’altra protagonista di Matrimonio a Prima vista che nello show di Real Time aveva sposato Andrea Ghiselli, con cui però era poi finita. Era l’inverno del 2020 quando usciva la notizia di questo colpo di scena.

Ma è durata un anno circa, poi Marco Rompietti ha incontrato il vero amore, la donna che oggi lo ha reso papà per la prima volta: Simona. Anche lei infermiera e con la passione della cucina. Con lei tutto è cambiato, in meglio. E tra pochi giorni la coppia, subito travolta dagli auguri, tornerà a casa con la piccola Fiorella.