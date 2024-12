Successo praticamente di tutto al Grande Fratello nella giornata di sabato 28 dicembre. Javier e Mariavittoria hanno ricevuto un bellissimo regalo, ma a sorprendere è stata la reazione di Tommaso che ha lasciato increduli sia i due coinquilini che il pubblico. E la ragazza si è avvicinata all’idraulico, al fine di ridurre quella tensione che era nata improvvisamente.

Al Grande Fratello Javier e Mariavittoria sono apparsi subito contenti, nel momento in cui c’è stata una sorpresa per entrambi. Eppure Tommaso non l’ha presa per niente bene, costringendo lei a fornire spiegazioni: “Ma cos’è successo? Ti ha dato fastidio? Fai solo sì con la testa, è per l’amicizia, è il secondo che ci arriva, non è per amore. Lo vedi che ho occhi solo per te, sennò sei cieco”.

Grande Fratello, Mariavittoria e Javier ricevono aereo di coppia. Tommaso si arrabbia

Un aereo di coppia è stato donato a Mariavittoria e Javier, anche se lei ha subito precisato a Lorenzo: “Lo hai visto l’aereo per me e Javi? Ma è per l’amicizia eh, ora vado a consolare il mio fidanzato, dai è un aereo per l’amicizia”. Però Tommaso è sembrato essere parecchio infastidito e la Minghetti ha provato a tranquillizzarlo. Poi lo stesso Martinez ha voluto parlare col coinquilino per fare chiarezza.

Lo striscione presente sul velivolo recitava: “7 in Japan uguale Nana. Destino. #Maviers“. Il numero 7 è quello dell’argentino, mentre Nana è il soprannome dato da Martinez a Mariavittoria. Javier ha quindi raggiunto Tommaso, dicendogli: “Ma sei incaz***? Sì, un pochino sei incaz***, ma non capisco perché“. E MaVi: “Anche perché non è che l’abbiamo mandato io e te l’aereo”. E Franchi: “Magari avranno avuto modo di vedere che c’è di più“. E lei ha reagito così: “Perché dubiti di quello che provo per te?”, trovando l’immediata replica di Tommy: “Perché ne dubiti anche tu ogni volta, me lo fai presente sempre”.

Mariavittoria ha detto di non dubitare di niente e a quel punto è intervenuto di nuovo Javier: “A parte gli scherzi, ti sei incaz*** veramente? Capisco che ti dà noia, però lo abbiamo detto che è un’amicizia e non la vedo sotto altri occhi. Che la gente se ne faccia una ragione fuori”. Tommaso ha concluso: “Mi dà noia, è che da fuori vedono cose“.