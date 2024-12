Al Grande Fratello è arrivato un vero e proprio avvertimento nei confronti di Shaila e Lorenzo. Non se l’aspettavano di ricevere una comunicazione così improvvisa, ma in realtà sono poi rimasti molto soddisfatti. Anche gli altri inquilini sono rimasti a bocca aperta davanti a quel messaggio, che in molti hanno letto con attenzione.

Nella casa del Grande Fratello Shaila e Lorenzo hanno apprezzato moltissimo quel messaggio arrivato per loro. Andiamo a scoprire insieme cosa hanno appreso e perché alla fine sono apparsi molto felici e hanno poi ottenuto l’affetto di moltissimi telespettatori e degli altri inquilini.

Grande Fratello, avvertimento a Lorenzo e Shaila: cosa hanno appreso

Durante la giornata del 12 dicembre, Shaila e Lorenzo hanno ricevuto un messaggio aereo al Grande Fratello da parte dei loro fan. E i loro sostenitori li hanno informati di qualcosa di importante, dunque dovranno fare molta attenzione a guardarsi intorno e a capire come comportarsi per non essere influenzati negativamente.

Hanno avuto alti e bassi nella loro relazione, ma ora Shaila e Lorenzo hanno letto questo striscione aereo inequivocabile: “Vogliono dividervi, forza Shailenzo!“. I due non hanno assistito insieme a quel momento, visto che la Gatta stava provando con Enzo Paolo Turchi una coreografia. Spolverato è invece apparso riflessivo e non ha detto molto, dunque non è stato possibile capire cosa gli stesse passando per la sua testa.

Un messaggio per Shaila e Lorenzo 🔥



“Vogliono dividervi ❤️ forza #shailenzo” #GrandeFratello pic.twitter.com/j9aJjTEKtg — Grande Fratello Forum (@gf_forum) December 12, 2024

Ilaria ha voluto rasserenare i fan di Shaila e Lorenzo, dicendo che non si divideranno mai. Shaila ha poi parlato con Alfonso, mentre il modello è ritornato in casa in rigoroso silenzio. Vedremo se ci saranno altre reazioni nelle prossime ore.