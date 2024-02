C’è Posta per Te, la storia di Enzo e Tiziana davanti alle telecamere del programma. La trasmissione di Maria De Filippi rappresenta un appuntamento fisso per gli italiani che scelgono di trascorrere il sabato sera in serenità davanti al piccolo schermo. La seconda storia che ha fatto riflettere il pubblico, sia in studio che da casa, è quella di una relazione che ha vissuto momenti di piena crisi. Il motivo? I sospetti di Tiziana sulla fedeltà del marito.

La storia di Enzo e Tiziana a C’è posta per Te cattura subito l’attenzione del pubblico. Sospettare della fedeltà del proprio partner può portare anche a limiti estremi. Tiziana questi aspetti li conosce molto bene. La donna infatti è arrivata al punto di chiedere a un investigatore privato di capire più a fondo nella questione, come anche di posizionare un registratore nell’auto del compagno.

Tiziana ed Enzo hanno condiviso molti anni insieme e la donna non ha mai nascosto la sua gelosia. Dal canto suo Enzo ha sempre sostenuto di aver potuto assumere atteggiamenti da piacione che mai però hanno condotto al tradimento. Il caratttere estroverso di Enzo porta Tiziana a dubitare della fedeltà dell’uomo in più occasioni. Enzo ha fornito alla donna anche i suoi turni e orari di lavoro per provare a farla stare tranquilla.

Sul posto di lavoro che Enzo conosce una collega con cui si ritrova a condividere spesso gli stessi turni. La dinamica fa insospettire ancora più Tiziana che decide dunque di ingaggiare un investigatore privato, arrivando a inserire un registratore in auto. La donna sostiene di aver sentito frasi pronunciate dalla collega del tipo “Non fare così che mi viene voglia”, “Non voglio relazioni parallele”. Anche in tal caso Enzo nega il tradimento, ma Tiziana a un certo punto decide di lasciare l’uomo.

Ed è così che riceve l’invito di Maria. Enzo ha provato a recuperare il rapporto chiedendole di tornare sui propri passi. “Non mentire più. Tu sai cos’hai fatto, mi hai tradito e io sono sicura. Ho le prove dell’investigatore, del registratore e del chip della macchina. Ma come posso fidarmi ancora? A me non interessa più, l’amore della mia vita è il mio cane. Io non so se lo amo ancora perché non lo riconosco più”. Nonostante ciò Tiziana apre la busta. Riuscirà la coppia a ripristinare equilibri migliori? In amore tutto è possibile. Ma alcuni utenti non sembrano essere d’accordo in merito alla decisione di Tiziana: “Lui immaturo peggio di un bambino, ha una faccia da schiaffi che a menarlo si perde solo tempo. Lui continuerà sempre a tradire, è la sua natura, lei se non lo manda a fan** significa che è troppo debole e deve avere la forza di sbatterlo fuori casa, perché questo è irrecuperabile”. Mentre su Maria: “Ancora oggi fatico a capire da che parte stia Maria. Se nella scelta delle storie da trattare si renda conto di fare un po’ l’avvocato del diavolo…”.