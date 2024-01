Tra gli ospiti della puntata di ieri, 20 gennaio, di C’è posta per te c’è stato anche Stefano De Martino. A chiamarlo è stata Emanuela, una ragazza guarita da un linfoma che ha voluto ringraziare i genitori per averla sostenuta durante il periodo della malattia. “Questa sera voglio ringraziarvi perché voi la vita me l’avete regalata due volte – scrive nella sua lettera -. Mi dicevate sempre che sarebbe stato meglio capotasse a voi che a me ma col senno di poi ho capito che va bene così: io non avrei avuto la forza di fare quello che voi avete fatto per me”.

La decisione di chiamare Stefano è arrivata perché entrambi i genitori di Emanuela, Petra e Luigi, sono fan del ballerino e presentatore. “La vostra è una storia meravigliosa”, dice Stefano poco dopo essere entrato in studio: “Io sono papà da un po’ e quando ho sentito la vostra storia ho immaginato come mi sarei comportato da figlio e de genitore. Quando mio figlio ha la febbre mi viene voglia di prendere quella febbre e spostarla dal suo corpo al mio. Fa male quando i propri figli stanno male”.





C’è posta per te, la storia di Emanuela commuove tutto lo studio

Quindi si è rivolto a Emanuela: “Non ho una risposta da darti se ti chiedi perché sia capitato a te tutto questo male. Ma so perché è capitato a te tutto il bene di avere due genitori così. I genitori ci stanno accanto nonostante tutto”. E qui il colpo di scena: Stefano ha consegnato i suoi regali a Petra e Luigi. Tra questi c’è una vacanza che Petra però rifiuta.

“Senza i miei figli non ci vado e non posso portarmeli: devono studiare”. È Maria De Filippi a risolvere la situazione, a convincerla ad accettare quel dono restituito probabilmente per imbarazzo. Tantissimi i commenti social: “Stava andando bene de Martino si è perso quando ha detto che non ci meritiamo l’amore dei genitori. I figli meritano tutto l’amore dei genitori anche quelli che stanno in carcere per esempio”.

E ancora: “Con tutto il rispetto però l’atteggiamento della mamma mi è sembrato un po’ imbarazzante. Stefano evidentemente impacciato”. “La mamma è la più sensibile di tutti, imbarazzata come chi nella vita ha fatto solo sacrifici per la famiglia e non si aspetta niente di bello per sé”.