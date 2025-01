C’è Posta per Te, la storia di Riccardo da Andria. La nuova edizione del popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è partita subito forte. Nella prima puntata il primo servizio è stato dedicato ad una famiglia lacerata. Il capofamiglia ha infatti deciso di abbandonare moglie e figli per andare a lavorare a 200 chilometri di distanza. Non solo, l’uomo ha conosciuto anche un’altra donna.

In seguito Riccardo si è lasciato con la compagna e ha capito l’errore commesso. Così si è rivolto a C’è Posta per Te per poter ricucire i rapporti con i figli Mariangela e Antonio. La prima ha rotto ogni relazione con lui e i due non si vedono da 13 anni. Il secondo, invece, non vuole avere nulla a che fare con il papà da 15 anni. In studio i figli si sono presentati con i rispettiti marito e moglie.

Riccardo abbandona moglie e figli, poi capisce l’errore: come è finita

Inizialmente le cose in famiglia andavano bene. Riccardo e la moglie avevano fortemente voluto i figli: certo il lavoro di chef lo impegnava parecchio, anche nel weekend, ma l’amore in famiglia c’era. I problemi sono arrivati con la nascita di Mariangela. A quel punto la donna inizia a rimproverarlo per il poco tempo trascorso in casa. Nel 2005 gli viene proposto un lavoro a Sal Salvo, a 200 chilometri di distanza da Andria.

Riccardo accetta e inizialmente si fa tutto il tragitto da casa andata e ritorno. Una sera rischia l’incidente perché si addormenta per la stanchezza. Propone alla moglie di trasferirsi tutti nel luogo di lavoro, ma la moglie rifiuta. Poco tempo dopo si innamora di una giovane donna e nel 2008 decide di mettersi con lei e lasciare la moglie. Quest’ultima gli chiede di riprovarci, ma lui dice no. Non affronta i figli e abbandona la propria casa per vivere l’altra storia.

I figli provano più volte a fargli cambiare idea, ma Riccardo non sente ragioni. Poi non segue più i figli, non dà più il mantenimento e praticamente taglia ogni rapporto con loro. Poi, però, la nuova relazione termina. A quel punto apre gli occhi: “Mi sono comportato da vigliacco, non ho affrontato i miei figli e ho preferito scappare”. Insomma l’uomo chiede perdono ai figli: “Voglio essere un padre migliore”. Mariangela e Antonio decidono di ascoltare il papà che, tra le lacrime mostra il suo sincero pentimento.

“Io mi sono trovata con l’acqua alla gola – spiega Mariangela – con mamma che piangeva, io ero la grande di casa visto che mio fratello era più piccolo. Dalla sera alla mattina, mio padre non c’era più. E io non l’ho più riconosciuto”. Antonio: “Ha prosciugato anche i conti correnti che avevamo cointestati, siamo ripartiti da sotto zero, neanche da zero. Le cose non si fanno dalla sera alla mattina. Ci si siede a tavola, ci si parla e magari poi te ne vai”.

Al termine del confronto anche ruvido i figli decidono di dare al papà un’altra chance. Nonostante il dolore, gli anni passati, le liti e le discussioni, Riccardo può riabbracciare i propri figli. Stavolta il perdono e l’amore trionfano, con l’applauso e le lacrime di gioia del pubblico e il sorriso di Maria a fare da cornice.

