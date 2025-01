Ieri, 11 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te. Non tutto però è andato come ci si sarebbe aspettati. Una storia, in particolare, ha fatto storcere il naso al pubblico da casa che non ha risparmiato Maria De Filippi: “Stai difendendo qualcosa di indifendibile, stavolta non ci siamo Maria”. E ancora: “Ma ci sento bene? Maria sta prendendo le parti di questo tizio? Una roba vergogna”. “Maria, da te non me lo aspettavo: scusami me penso servirebbe un chiarimento ufficiale”.

>> “È molto pericolosa, via subito”. Helena ne ha combinata un’altra al Grande Fratello. Pubblico spaventato e infuriato: “Vedete cosa ha fatto ora”

Le polemiche sono volate intorno alla storia di Alessandro e Lina. Dopo averla tradita più volte, anche con ragazze molto più giovani, ha deciso di fare ricorso a C’è posta per te. Dopo avere spiegato di essere cambiato, a prendere la parola è stata Lina.





C’è Posta per te, la storia di Alessandro e Lina divide

Che ha deciso di perdonarlo, scatenando una serie di reazioni contrastanti sui social media. Molti utenti hanno criticato duramente Alessandro, etichettandolo come una “red flag” e un uomo possessivo. Sembra in fatti che il ragazzo avesse avuto in passato episodi di eccessi di gelosia, pare non gradisse che Lina uscisse da sola né che andasse al cinema.

Polemiche sono fioccate anche sul padre che aveva detto: “Se torni con mia figlia, devi fare l’uomo e devi farla stare bene. Io devo sapere che mia figlia sta nelle mani giuste”. Parole che hanno sollevato violente polemiche anche contro il padre: “Cioè, fatemi capire, questo era possessivo con la figlia e il padre gli dice che può frequentarla?”.

Lina sei libera ora e continua su questa strada. Il nervoso che provo per Maria quando perora la causa di questi ratti#CePostaPerTe — Mari 🌊 (@_iperurania_) January 11, 2025

E ancora: “Siamo tutti impazziti? Solo io vedo che questo è un amore malato? Questo padre rischia di condannare seriamente sua figlia all’infelicità: perché se l’ha tradita allora lo rifarà. Se l’ha trattata male, lo farà di nuovo: la natura non si cambia”.