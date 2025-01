Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te. Il programma ha subito proposto storie emozionanti che hanno diviso il pubblico, lasciando spazio a forti emozioni e riflessioni. Tra queste, spicca la storia di Katia, una madre che si è rivolta a Maria De Filippi per cercare di ricucire il rapporto con suo figlio Denny. La rottura tra i due è avvenuta quando Katia ha deciso di lasciare il marito e intraprendere una relazione con Donato, un caro amico di famiglia. Una scelta che, per Denny, è stata un colpo al cuore: “Io vedo loro e vedo un pugnale dentro”, ha detto il giovane, spiegando quanto fosse difficile accettare la situazione.

Katia, in lacrime, ha tentato di far breccia nel cuore del figlio, chiedendogli scusa e cercando di toccare le corde più profonde dei loro ricordi: “Sei indifferente a tua mamma, io sono in lacrime. Ho sofferto e soffro ogni giorno. Sono qui per chiederti scusa. Ritorniamo a essere mamma e figlio, non chiedo molto”.

“Tu e l’amico di papà…”. C’è posta per te, Denny senza pietà su mamma Katia. Lei scoppia in lacrime

Anche Donato ha cercato di spiegarsi, rivolgendosi direttamente a Denny: “Sono qui per chiederti perdono. So di averti ferito mettendomi con tua madre, e mi dispiace. Però quando arriva l’amore vero e sincero, travolge tutto. Noi ci amiamo, ma lei non può essere felice senza di te“.

Nonostante gli sforzi, Denny è rimasto fermo sulle sue posizioni, raccontando episodi che lo hanno segnato. Tra questi, l’assenza della madre al suo diciottesimo compleanno e il mancato supporto dopo un incidente. “Quando uscivo da scuola, andavo da mia zia, che per me è stata una vera mamma. Lui, Donato, invece mi ha cresciuto. Ma mia madre ha fatto dei disastri“, ha spiegato il ragazzo, con un misto di dolore e rabbia.

Maria De Filippi ha cercato di mitigare la tensione, chiedendo a Denny le sue motivazioni. Lui ha risposto: “Sono qui per dirgli che non sono più niente per me e che lo sappiano”. Ha poi aggiunto: “Forse poteva aspettare e dirmi prima che si stavano separando. Invece mi ha lasciato affrontare il tradimento con uno dei miei amici”. Nel momento culminante, Katia ha tentato un ultimo appello: “Io sono tua madre! Apri la busta, ci diamo la mano e basta”. Ma Denny, nonostante il tentativo, ha deciso di non aprire la busta, lasciando irrisolto un conflitto carico di emozioni e rimpianti.