Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello. Dentro la casa più spiata d’Italia, il clima resta teso. Il ritiro di Jessica Morlacchi nel corso dell’ultima puntata ha fatto partire una sorta di resa dei conti tra due fazioni contrapposte: da una parte Luca Calvani, Amanda Lecciso e Helena Prestes; dall’altra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. In una posizione intermedia, invece, si trovano tutti gli altri concorrenti.

Dentro la casa si discute ancora di quanto accaduto in puntata. In particolare, uno degli inquilini, parlando in sauna con un’amica, ha raccontato qualcosa che nessuno sembrava aver notato. “Un fatto grave”, secondo il suo resoconto. La clip è stata diffusa sui social, scatenando un acceso dibattito tra chi si è dichiarato scandalizzato dall’episodio e chi, invece, ritiene che si tratti di un fatto completamente inventato.

Leggi anche: “Ha deciso così”. Il gesto più clamoroso di Jessica dopo l’addio al Grande Fratello





“Terribile, Lorenzo me lo ha detto senza microfono”. Grande Fratello, rivelazione choc di Helena: pubblico sconvolto

Nuove accuse da parte di Helena Prestes verso Lorenzo Spolverato La fotomodella brasiliana ne ha parlato in saua poco fa, durante un momento di relax con Zeudi Di Palma. Helena ha rivelato un episodio controverso legato a Lorenzo. Episodio che sarebne avvenuto in un momento della scorsa puntata: “Veniva da me di nascosto, senza microfono, e diceva: ‘Perché hai detto che non ti fidi di me?’ minacciando…“. A questo punto, però, la regia ha cambiato inquadratura e interrotto l’audio della conversazione tra le due concorrenti.

Il fatto ha acceso la polemica sui social. Un utente ha scritto ironicamente. “Mi raccomando, Grande Fratello, proteggetelo sempre!”. Secondo alcuni, la produzione oscurerebbe tutte le scene che potrebbero danneggiare agli occhi del pubblico l’immagine di Lorenzo. Altri, invece, sostengono che Helena si sia inventata tutto: “Non è vero, Lorenzo aveva sempre il microfono addosso!”, ha commentato un altro utente del web, dubitando della veridicità delle accuse.

h ha parlato di tante cose tra cui come ha reagito rattenzo in puntata:

"..veniva da me di nascosto senza microfono 'perchè hai detto non mi fido di te' minacciando.." e poi hanno staccato. miraccomando gf proteggilo sempre #heleners #zelena #grandefratello pic.twitter.com/FGxpzKWxxL — 🤍💙 (@Esticactus1) January 10, 2025

In effetti c’è stati un dialogo tra Lorenzo e Helena subito dopo l’eliminazione di Jessica. Lorenzo si è avvicinato a Helena e le ha detto: “Sei piccola così. Io sono finto? E allora andrò fuori anch’io e l’avrai vinta tu. Però vinci il gioco, non la vita. Quando capirai delle cose sarà troppo tardi. Ti tolgo la soddisfazione e sai perché? Perché sto anche riflettendo che tra una settimana vado via. Quindi ti tolgo la soddisfazione, non c’è neanche bisogno che mi nomini”.

VEDRAI LORENZO QUANDO ESCI,SEI UN UOMO PICCOLO PICCOLO#GrandeFratello pic.twitter.com/R3awn1zQMZ — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 8, 2025

E ancora Lorenzo ad Helena: “Le ragioni le hai tutte tu, quindi era giusto per te scrivere il programma con la produzione. Ti credi una diva, pensi di essere la regina di questo gioco e ci stai pure riuscendo. Io la settimana prossima esco da qui e vado a fare altro. Mi dispiace avere conosciuto questo lato di te. Vergognati.” Il caso è ancora aperto e i social continuano a dividersi tra chi crede alla versione di Helena e chi difende Lorenzo.