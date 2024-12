Clamoroso colpo di scena in arrivo su Yulia. Dopo aver abbandonato il Grande Fratello per le questioni inerenti l’ex fidanzato Simone, che l’ha denunciata per una presunta aggressione con tanto di sfregio del viso con un bicchiere di vetro. Per potersi difendere ha dovuto salutare tutti ed è uscita dalla porta rossa per ritornare alla sua vita di sempre. E ora ci sarebbe una svolta in arrivo.

A diffondere la notizia in anteprima è stata l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano, infatti soffermandosi sul Grande Fratello ha rivelato poche cose ma incisive su Yulia. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni nella trasmissione, condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, clamorosa novità in arrivo su Yulia

Non sappiamo se l’ufficialità di questa notizia arriverà già lunedì 16 dicembre, quando ci sarà la puntata in diretta del Grande Fratello, ma la stessa Yulia potrebbe dire qualcosa di importante anche sui social. E il pubblico sarebbe molto felice, se questa indiscrezione trovasse concretezza a stretto giro.

Ebbene sì, a quanto pare Yulia potrebbe tornare molto presto al Grande Fratello. Deianira Marzano ha infatti scritto: “Pare che Yulia rientri in casa“. Non è dato sapere se potrà tornare ad essere concorrente, dopo aver risolto i problemi con l’ex, oppure se farà semplicemente una comparsata per salutare Giglio.

Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali della produzione del GF, che starà sicuramente lavorando ai dettagli. Una volta ultimati, potrebbe esserci l’annuncio su Yulia.