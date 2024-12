“Ho un cancro alle tonsille”. Il famoso attore della serie tv in onda sulla Rai lo ha dichiarato tramite un post su Instagram. L’uomo ha spiegato che le cure per la malattia proseguono bene e che probabilmente, almeno per ora, il brutto male sembra sconfitto. Accanto a sue foto, tra cui una che lo ritrae con una maschera e seduto in quello che sembra essere un letto d’ospedale, l’attore ha scritto nella didascalia: “Ieri sera è stata la mia prima serata fuori dopo la guarigione dal cancro alle tonsille”.

Il carcinoma orofaringeo a cellule squamose, comunemente chiamato cancro della gola o delle tonsille, è un tipo di cancro della testa e del collo che colpisce la base e il terzo posteriore della lingua, le tonsille, il palato molle e le pareti posteriori e laterali della faringe, secondo il National Institutes of Health. Stiamo parlando della star di Hallmark John Reardon, è lui ad aver condiviso un importante aggiornamento sulla sua salute in un nuovo post su Instagram questa settimana.





L’attore canadese, noto per il suo ruolo nel film Believe in Christmas e nella serie televisiva Hudson & Rex, ha rivelato nel post di martedì che si sta riprendendo da un cancro alle tonsille. Da quello che ha raccontato, la diagnosi gli era stata confermata attraverso una biopsia del tessuto colpito e il trattamento prevede in genere la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia o una combinazione di questi approcci, a seconda delle caratteristiche del tumore e del suo stadio avanzato, afferma sempre il National Institutes of Health.

Nel post, Reardon ha poi ricordato che la sua guarigione è stata resa possibile “dall’amore e dal sostegno” ricevuto dalle persone della sua vita. “La mia incredibile compagna @officialmeghanory per aver affrontato tutto il nostro mondo per aiutarmi a guarire”, ha scritto. “I miei coraggiosi figli che mi hanno ispirato. Mio padre che mi ha portato a fare una passeggiata ogni giorno anche quando era difficile per me alzarmi dal letto – e sono sicuro che per lui era difficile vedere suo figlio soffrire”.

E ancora: “Mia madre @ocean__cottage che mi preparava zuppe, tè al miele e zenzero e succhi verdi in modo che potessi introdurre calorie nel mio corpo”, ha continuato. “Mia sorella e mio fratello @dr_laura_reardon @marcreardon81 che mi hanno aiutato con i bambini e le sfide della vita quando non potevo”.

