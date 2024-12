“Hai affascinato il pubblico di teatro, radio, cinema e televisione, guadagnandosi il riconoscimento internazionale. Eri un grande e ci mancherai prima come uomo e poi come artista. Adesso riposa in pace e continua a vegliare su tutti quelli a cui hai voluto bene come hai fatto sempre, come hai fatto fino al tuo ultimo giorno di questa vita terrena”. Così, con questo messaggio, è stata annunciata la morte dell’amato attore.

85 anni da poco compiuti, è morto nella sua casa il 12 dicembre ma la notizia è stata resa pubblica solo nelle ore scorse. Da tempo lottava contro la malattia: “sempre con il sorriso, sempre con il coraggio che ha contraddistinto tutta la tua vita”, si legge in una nota. Nella sua cinquantennale carriera ha vestito diversi ruoli.





Morto a 85 anni David Weatherley, fu Omorzo Cactaceo ne Il Signore degli Anelli

La carriera professionale di David Weatherley iniziò nel 1975 con la serie drammatica The Mackenzie Affair, in cui recitò al fianco di James Cosmo. Da allora, ha lavorato nell’industria dell’intrattenimento per quasi mezzo secolo, apparendo in numerose produzioni di successo. Tra i suoi ruoli più noti, figurano partecipazioni a Hercules: Legendary Journeys (1995) e Power Rangers: Operation Overdrive (2007).

La maggior parte dei fan riconoscerà l’attore per il suo ruolo di Omorzo Cactaceo in Il Signore degli Anelli: La Compagnia e Xena: Principessa Guerriera . Ha anche doppiato un personaggio nel videogioco di successo del 2004 Star Wars : Knights of the Old Republic II .

Prima di fare audizioni per ruoli nel mondo dello spettacolo ad Auckland, Weatherley prestò servizio nell’esercito canadese alla fine degli anni Cinquanta. Dopo essersi trasferito in Nuova Zelanda, Weatherley ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione ricoprendo ruoli in produzioni teatrali comunitarie, prima di cimentarsi nel doppiaggio.