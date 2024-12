Al Grande Fratello è tempo di prime confessioni di Stefania Orlando. E la nuova concorrente ha già da dire qualcosa di non molto positivo nei confronti di alcuni inquilini. Nelle ultime ore ha rotto il silenzio su Jessica e Javier, riferendo dei particolari sui due compagni di avventura che stanno facendo discutere parecchio. Critiche che in molti hanno condiviso.

Nella casa del Grande Fratello Stefania Orlando sta iniziando a fare il punto della situazione su coloro coi quali condividerà questa esperienza, da poco avviata. Jessica e Javier sono stati messi nel mirino dalla conduttrice tv, smascherandoli del tutto. Lei ha capito tutto su di loro e a breve potrebbero pure esserci i primi scontri.

Grande Fratello, Stefania Orlando critica Jessica e Javier

Parlando di Javier, Stefania Orlando è stata chiarissima su un tema particolare che ha tenuto in trepidazione il pubblico del Grande Fratello. Prima che entrasse in casa, lei si era fatta un’idea sul comportamento del pallavolista nei riguardi di Helena. E ha ammesso: “Guardando da casa sembrava che ci fosse anche da parte di Javier un certo feeling nei confronti di Helena”.

Javier ha confessato che non possa esserci più dell’amicizia tra lui e Helena. Stefania, soffermandosi su Jessica, l’ha invece bacchettata per i suoi comportamenti con Luca: “Lei è sempre stata la moglie gelosa che il marito non si può avvicinare a nessuno. Anche irrispettosa, sa che fuori ha un fidanzato”.

Stefania ha già una nettissima opinione su Jessica-Luca e io godo, adoro, ne traggo beneficio, giubilo e letizia massima#grandefratello pic.twitter.com/kcIqG8GUcr — 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒊𝒏𝒂 (@youngsignorina_) December 17, 2024

"guardando da casa sembrava che ci fosse anche da parte di javier un certo feeling nei confronti di helena"



STEFANIA HA SERVITO🐍#GrandeFratello #helevier #orlandera pic.twitter.com/Y8TP7TvTJw — Alba |Drew’s wife (@tumiodierai) December 17, 2024

Chissà se ci saranno proprio faccia a faccia tra Stefania, Jessica e Javier nei prossimi giorni o comunque nella prossima puntata in diretta.