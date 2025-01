Notizia improvvisa e inaspettata sulla conduttrice televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata sospesa dalla Rai e quindi non dovremmo più vederla in uno dei programmi della televisione pubblica italiana. Lei era una delle protagoniste di una trasmissione in onda precisamente su Rai 2, ma ci sarebbero stati problemi non di poco conto.

Quindi, la Rai avrebbe deciso di prendere questa drastica decisione. La conduttrice sarebbe stata sospesa immediatamente, stando al racconto del sito TvBlog fatto in un articolo pubblicato nella giornata del 25 gennaio. Ci sarebbe stato un episodio negativo circa una settimana fa, che ha costretto i vertici di viale Mazzini ad agire in maniera dura.

La Rai avrebbe preso una drastica decisione: “Conduttrice sospesa”

TvBlog ha scritto che la conduttrice che sarebbe stata sospesa dalla Rai “a Citofonare Rai 2, nella puntata di domenica scorsa, lei si trovava a Cortina dove ha realizzato un servizio per il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Ma al ritorno dalla registrazione, verso Roma, secondo nostre fonti – ha aggiunto il sito – ci sarebbero state delle tensioni sfociate (per quello che sappiamo, da motivi futili) con una persona che lavora nella produzione del programma. Un episodio che per via della sua dinamica sarebbe diventato un vero problema, tanto da portare l’azienda a prendere la drastica decisione”.

A subire questo presunto provvedimento sarebbe stata Antonella Elia, che sempre secondo TvBlog non prenderà più parte a Citofonare Rai 2 da domenica 26 gennaio. Contattata dal sito, la presentatrice e attrice ha preferito non commentare la notizia trincerandosi dietro un rigoroso silenzio.

Si resta in attesa di eventuali dichiarazioni di Antonella Elia per capire cosa sia realmente successo. Vedremo anche se Simona Ventura e Paola Perego vorranno dire qualcosa nel corso della diretta domenicale.