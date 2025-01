“Si becca il programma”. Pino Insegno, l’indiscrezione di Dago sul conduttore Rai

La Rai ha deciso di dare una seconda possibilità a Pino Insegno, uno dei volti più noti del panorama televisivo. Dopo un periodo in cui il suo rapporto con l’azienda sembrava essersi raffreddato, l’attore, conduttore e doppiatore tornerà al centro della scena televisiva con un programma di punta della rete pubblica. In passato il conduttore era finito al centro delle polemiche per via della sua vicinanza con la premier Giorgia Meloni e i bassi ascolti della trasmissione Il Mercante in fiera e quelli non entusiasmanti di Reazione a catena.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Pino Insegno sarà alla guida di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, una scelta che testimonia la volontà dell’emittente di puntare nuovamente sul conduttore e doppiatore. Il programma che gli è stato affidato rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità per dimostrare il suo talento e la sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico, ultimamente decisamente sbiadita visti gli ascolti delle sue ultime conduzioni.

Reazione a catena, potrebbe arrivare Pino Insegno

Con l’arrivo di Pino Insegno, Reazione a catena ha ottenuto risultati soddisfacenti, ma non è riuscito a eguagliare gli ascolti raggiunti da Marco Liorni, attualmente al timone de L’Eredità. Per questo motivo, sembra che la Rai abbia avviato una selezione per individuare un nuovo presentatore. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela, sarebbero già sei i candidati ad aver partecipato ai provini per la conduzione ma negli ultimi giorni, la situazione sembrerebbe aver preso una piega diversa.

“Come vi abbiamo svelato nelle scorse settimane sono circolate voci su una nuova conduzione a Reazione a Catena… Si sono infatti tenuti dei provini con sei candidati. Il vento però starebbe cambiando negli ultimi giorni…”, si legge sulla rubrica del giornalista pubblicata dal sempre informato Dagospia. Pare, infatti, che le possibilità di riconferma di Pino Insegno siano in aumento: “Le quotazioni di Pino Insegno sarebbero in crescita…”.

Il giornalista di Dagospia.it ha precisato che la decisione finale non è ancora stata presa ma che le quotazioni dei Pino Insegno sono salite e che potrebbe quinti tornare alla guida di Reazione a catena: “Nessuna decisione è stata presa, ma Pino Insegno potrebbe strappare la riconferma…”, conclude il giornalista nella sua rubrica di Dagospia.