Negli ultimi giorni, la casa del Grande Fratello è stata teatro di accese polemiche a seguito di una dichiarazione controversa di Luca Giglio nei confronti di Zeudi Di Palma. Durante una conversazione con Javier Martinez, Giglio ha affermato: “Devi farle capire come va la natura, è questo il bello. Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”. Questa frase, percepita da molti come omofoba, faceva riferimento all’attrazione di Zeudi per Helena Prestes. All’interno della casa, le reazioni sono state variegate.

>> “E che non lo avete capito?”. Grande Fratello, Jessica scova Amanda e informa gli altri: “È furba”

Alcuni concorrenti hanno preferito non commentare, mentre altri hanno mostrato segni di approvazione. Tuttavia, è stato il pubblico a esprimere le opinioni più forti. Sui social media, molti utenti hanno condannato le parole di Giglio, definendole retrograde e discriminatorie. Alcuni commenti su X (precedentemente noto come Twitter) recitano: “Inaccettabile che nel 2025 si sentano ancora certe affermazioni” e “Il rispetto per l’orientamento sessuale altrui dovrebbe essere la norma”.





Giglio choc contro Zeudi: “La natura è uomo e donna”

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha vissuto momenti di tensione all’interno della casa. Dopo l’episodio, è stata vista in lacrime, confidandosi con alcuni coinquilini riguardo al suo disagio per come è stata percepita la sua relazione con Helena. Ha espresso preoccupazione per l’immagine che potrebbe emergere all’esterno, affermando: “Non possono farmi questo”.

La produzione del Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Tuttavia, la vicenda ha riacceso il dibattito sull’importanza del rispetto delle diversità e sull’attenzione necessaria nel trattare temi legati all’orientamento sessuale in televisione. Molti spettatori chiedono provvedimenti nei confronti di Giglio, sottolineando la responsabilità dei media nel promuovere messaggi inclusivi e rispettosi.

"te gli fai capire ( a zeudi?) com'è nella natura è questo il bello, fagli capire che Adamo ed Eva erano un uomo e una donna questo è il bello”



RATTI #zelena pic.twitter.com/RBwTA2ifph — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 27, 2025

In conclusione, l’episodio ha messo in luce le sfide ancora presenti nella società riguardo all’accettazione e al rispetto delle differenze. Il Grande Fratello, in quanto specchio della realtà, ha il compito di affrontare tali tematiche con sensibilità, garantendo un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i concorrenti.

Leggi anche: “Non lo stanno dicendo ma esce”. Grande Fratello, il concorrente verso l’uscita: “Ha retto finché ha potuto”