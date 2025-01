Stasera Amanda Lecciso rischia di abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello. La cognata di Al Bano è infatti finita in nomination. Con lei ci sono altri 5 concorrenti: Iago Garcia, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Mentre una Lecciso potrebbe lasciare il reality, un’altra invece si accinge a varcare la famosa porta rossa. È trapelata infatti la notizia che, durante la diretta, Alfonso Signorini annuncerà l’ingresso di tre nuovi inquilini, tra cui Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e nipote di Amanda.

Amanda è reduce da settimane complicate. Dopo la lite totale con Jessica Morlacchi, la leccese ha interrotto i rapporti anche con Maritvittoria Minghetti, accusandola di essere “falsa” e “furba”. Sul fronte sentimentale, la situazione è altrettanto intricata. Amanda è stata accusata di essere una “gatta morta”, avendo attirato l’attenzione di due corteggiatori nella Casa, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda, senza mai esporsi chiaramente. Duo uomini completamente diversi. Tuttavia, un terzo pretendente potrebbe inserirsi nella situazione: Iago Garcia. Fino a oggi Amanda ha mantenuto un atteggiamento ambiguo, ma le cose sembrano essere cambiate. A spifferare tutto è stata proprio la sua nemica, Jessica.

Il rugbista Maxime Mbanda sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di Amanda Lecciso. Poco fa, infatti, durante una conversazione in giardino tra Bernardo, Jessica Morlacchi ed Eva Grimaldi, è emerso che Amanda avrebbe fatto un’apertura verso uno dei suoi corteggiatori. Bernardo ha rivelato di aver rinunciato alla “lotta”, arrivando a tifare per il suo rivale Maxime. E ha raccontato infatti di aver saputo che Amanda avrebbe ammesso di considerare seriamente Maxime, ma solo al di fuori della Casa.

Jessica, mentre mangia una mela, non si trattiene dall’esprimere il suo pensiero: “Fuori certo! Perché le passioni le puoi frenare! Quella si chiama paura di andare a casa!”, lasciando intendere che Amanda possa voler creare una relazione per conquistare consensi dal pubblico. Eva, dal canto suo, si dice sorpresa ma convinta che il rugbista Maxime abbia le idee chiare, al contrario di Amanda, che appare più confusa.

Per Amanda Lecciso si annuncia quindi una puntata decisamente forte, tra la possibile eliminazione e rivelazioni sul suo rapporto con Maxime all’interno della Casa. E non è detto che non ci saranno sorprese. Secondo alcuni osservatori, Amanda è forse il concorrente che rischia di più stasera, ma c’è anche da dire che finora nessuno avrebbe scommesso che sarebbe arrivato fino a questo punto. E lei sarebbe felice di continuare a stupire il pubblico.