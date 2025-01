Al Grande Fratello si riaccende lo scontro tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. Come è noto ai fan del reality show di Canale 5, tra le due concorrenti non corre buon sangue. Alfonso Signorini le aveva chiamate a un confronto diretto nella puntata di giovedì scorso, durante il quale non sono mancate accuse e colpi bassi. Stefania ha usato parole molto dure contro la coppia Shaila-Lorenzo, criticandone i comportamenti giudicati troppo eccessivi, sia durante i litigi che nei momenti di affetto, sempre mostrati davanti a tutti. “Fuori di qui dureranno meno di dodici ore”, aveva affermato Stefania. “Pensa al tuo matrimonio”, aveva replicato Shaila con tono velenoso, facendo riferimento alla fine della relazione tra Stefania e il suo ex marito Simone, durata quindici anni.

Ieri pomeriggio, le due si sono affrontate nuovamente. “Tu e Lorenzo Spolverato ne avete di strada da fare. Siete furbi e poco umili”, ha attaccato subito Stefania, ancora ferita per le parol eusate dall’altra concorrente in puntata. Poi ha aggiunto: “Posso avere una discussione con le donne, ma sempre rispettandole. Questo non è uno scontro tra donne, è un confronto. Io ho il mio modo di farmi le idee, altri entrano a gamba tesa. Ognuno è libero di agire come vuole”.

Stefania ha poi ribadito i giudizi espressi in puntata: “Manchi di rispetto quando ti scambi effusioni in quel modo o quando litigate. Mi viene da pensare che fai di tutto per metterti in mostra. Non è rispettoso per gli altri inquilini che vivono nella stessa casa”. “Noi siamo controcorrente – ha risposto Shaila – e a quanto pare ci riusciamo bene a metterci in mostra. C’è un pregiudizio su di noi. Siamo una coppia reale, ci stiamo provando. Se fuori dovessimo durare poco, diremo: ‘Ci abbiamo provato’”.

Stefania ha ribattuto: “Io dico sempre quello che penso. Sono una persona corretta, non faccio l’amica con persone di cui ho un’idea specifica”.“Non credo che tu sia corretta”, ha replicato Shaila. “Quando si esce da qua, ognuno fa i conti con se stesso. Ti parlo a livello umano: i rapporti valgono più del gioco. Ti chiedo scusa, sei una donna più grande di me, ti rispetto”. Ma la Orlando non ha accetato questa risposta: “Amore hai 30anni, sei una donna! non sei na ragazzina eh, quindi non giocate sul fatto che siete ragazzi”.

Stefania dà una lezione di umiltà a Shaila

Stefania, però, ha insistito: “Siete furbi, ma anche poco umili. Questa cosa la capirete con il tempo. A volte non vi rendete conto che avete ancora molto da apprendere. Siete arrivati in questo contesto, tu hai fatto qualcosa in TV, ma c’è tanta strada da fare prima di capire come si fa televisione e come entrare davvero nelle case degli italiani”.