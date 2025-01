Nella ventitreesima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 16 gennaio 2025, è emersa una palpabile freddezza tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Durante la trasmissione, Alfonso Signorini ha annunciato la nascita di Kian, figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, collegandosi in diretta con la coppia per condividere la lieta notizia con i concorrenti e il pubblico.

>> “Te l’abbiamo fatta!”. Giulia e Pierpaolo al Grande Fratello smacco a Signorini: il retroscena sul figlio

In questo contesto, Stefania Orlando ha rivolto un saluto a Giulia, ricordando con affetto il loro legame nato durante la precedente edizione del reality: “Io sono stata la prima a sapere della loro storia perché Giulia dormiva con me. Auguri ragazzi, congratulazioni”. Nonostante le parole cordiali, diversi osservatori hanno notato una certa tensione tra le due. Secondo “Gossip e TV”, il momento dei saluti è apparso “piuttosto freddo e forzato”, suggerendo che potrebbero esserci ancora strascichi di incomprensioni risalenti alla loro precedente esperienza nel programma.





Grande Fratello, Giulia Salemi choc con Stefania Orlando

Ma cosa è successo in passato tra le due regine della televisione generalista? Beh, vi basti pensare (e ricordare) che durante la loro partecipazione al Grande Fratello VIP 5 (era il 2021), Giulia e Stefania avevano instaurato un rapporto di amicizia, ma nel corso del programma erano emerse divergenze che avevano incrinato il loro legame. Sebbene entrambe avessero cercato di mantenere un rapporto civile, alcune incomprensioni sembrano aver lasciato il segno, manifestandosi nella recente interazione televisiva.

🪷 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli 🪷 Auguri per il bebè! 🪷 #prelemi pic.twitter.com/zGCXAcmTCu — ♌ *LorySmile*_TV 🌶️ (@LorySmile_TV) January 16, 2025

STEFANIA ORLANDO È BRUTTO ESSERE TRADITA DA UN'AMICA VERO? pic.twitter.com/2wmR9J70xL — Laura Basini (@Basini__laura) January 17, 2025

È importante sottolineare che, al di là delle speculazioni, né Giulia Salemi né Stefania Orlando hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla natura attuale del loro rapporto. Pertanto, le osservazioni sulla loro freddezza si basano principalmente sulle percezioni del pubblico e degli addetti ai lavori.

Eppure la breve interazione tra Giulia Salemi e Stefania Orlando durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha riacceso l’attenzione sul loro rapporto, evidenziando una certa distanza emotiva. Resta da vedere se in futuro le due decideranno di affrontare pubblicamente la questione, chiarendo eventuali malintesi e offrendo al pubblico una visione più chiara della loro amicizia. Di certo fa un gran dolore vederle così, considerando che una volta erano quasi insuperabile quelle due.

