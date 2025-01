Non solo con Lorenzo Spolverato, Helena Prestes ha avuto un faccia a faccia anche con Jessica Morlacchi nell’ultima puntata del Grande Fratello. Dei due scontri, una cosa è acclarata: le polemiche attorno all’eliminazione della modella brasiliana non si fermano, anzi. A maggior ragione che non c’è stata alcuna uscita di scena nella diretta di giovedì 16 gennaio, i fan del GF si sono concentrati ancora una volta su Helena.

Dall’oggetto lasciato cadere sul pavimento del salone della casa al messaggio in codice lanciato prima di sbattere la porta rossa in faccia a Lorenzo, passando per accuse forti come “manipolatore” e “bugiardo”. E ora lo strano e inaspettato gesto notato da molti telespettatori durante il confronto in studio con Jessica Morlacchi.

Leggi anche: “Che avete combinato…”. Grande Fratello, Beatrice durissima con Helena e Jessica





GF, Helena e Jessica nel mirino: stesso gesto inaspettato

Tornata in studio dopo l’eliminazione, e come detto poi anche in casa per Lorenzo, Helena ha avuto un altro faccia a faccia con la ex cantante dei Gazosa che è cominciato con uno strano occhiolino. Si è trattato di un piccolo gesto, quasi impercettibile ai meno attenti, ma che ha subito alimentato una serie di ipotesi.

Le due per gran parte della permanenza al reality di Canale 5 sono state la nemesi l’una dell’altra e di fatto sono uscite dal gioco per via di una violenta discussione avuta in cucina a inizio anno. Cosa significa allora questo occhiolino che si sono scambiate? È un segnale di riavvicinamento o una semplice strategia?

Ma questo occhiolino tra Helena e Jessica #zelena pic.twitter.com/1CMNfRJSg2 — m12ano 🐉 (@m12ano1) January 17, 2025

oddioooo ma è vero al secondo 17 si sono fatte entrambe l'occhiolino mhhhhhpic.twitter.com/hn6mhZDPdh — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 17, 2025

Ricordiamo anche che dopo la precedente puntata, quella della famosa eliminazione, era uscito un retroscena svelato da Deianira Marzano. Una persona presente tra il pubblico in studio il 13 gennaio scorso ha infatti svelato: “Io ero lì, è una cosa certa: ieri Jessica e Helena si sono parlate e abbracciate dietro le quinte come se nulla fosse. Quindi, deduco che abbiano fatto una sceneggiata?”.