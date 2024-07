“Ora posso dirvi che ho deciso di fare”. Bianca Berlinguer chiude l’ultima puntata e dà l’annuncio al pubblico. Anche È sempre Cartabianca è finito e anche questa volta siamo arrivati ai saluti finali della conduttrice che, durante gli ultimi instante della sua messa in diretta, ha deciso di ritagliarsi del tempo per sé e fare un paio di precisazioni e frecciatine.

Bianca Berlinguer decide quindi di interloquire in diretta proprio con la rete che ospita il suo programma e rivela quello che ne sarà di lei la prossima stagione. Bianca Berlinguer decide quindi quello che pensa accadrà e di ringraziare la rete: “Quando abbiamo deciso di scegliere Mediaset sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma oggi possiamo dire che abbiamo fatto bene, che non abbiamo assolutamente sbagliato…”.





Lanciando poi una chiara frecciatina alla Rai, qualora qualcuno non l’avesse capito, ha detto: “Qui abbiamo trovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà…”. Il discorso è sempre lo stesso e le recenti faccende di Serena Bortone e non solo, solo la dimostrazione. Ma non solo, Bianca Berluguer decide quindi di mandare un ulteriore ringraziamento alla rete di Pier Silvio Berlusconi, dicendo: “Tutto quello che ci aveva promesso poi ha mantenuto…”.

Una cosa importante per chi di mestiere fa il giornalista. Bianca è soddisfatta quindi di come è andata questa stagione della sua creazione. Sembra quindi, e la Berlinguer lo conferma, che ci sarà una nuova stagione di È sempre Cartabianca. Lo ha annunciato la giornalista in diretta dicendo: “Ci rivediamo a settembre…”. I dati poi parlano chiaro, solo ieri È sempre Cartabianca ha registrato 831 mila spettatori, uno share pari al 6.61%.

Dai registri degli ascolti televisivi, sembra che la puntata più seguita in assoluto di questa edizione sia stata la prima, che ha segnato un eccellente 9.6% di share: un record per questo tipo di trasmissioni. Sembra quindi evidente che il percorso lavorativo della Berlingnuer continuerà a Mediaset. E i telespettatori ne sono soddisfatti.

