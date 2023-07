Belen Rodriguez, fuori l’indiscrezione ‘bomba’. Anche il mondo della televisione prevede momenti di caos e di grandi cambiamenti. Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare dell’arrivo dei nuovi palinsesti Rai e Mediaset, e la notizia di oggi tirerebbe in ballo anche il futuro della splendida showgirl e conduttrice di origini argentine. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il sito Dagospia: la notizia non riguarda solo e unicamente la guida al timone di Tú sí que vales, ma anche quella de Le Iene.

Belen Rodriguez lascia anche Le Iene. I fan della splendida conduttrice stanno vivendo ore di estrema confusione. Infatti come si apprende sul sito Dagospia, a essere messa in discussione non sembra essere solo quella di Tu sì que vales, ma anche quella de Le Iene. Questa la notizia completa: “Belen Rodriguez, Tu sì que (non) vales. L’argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5. “Non è stata invece riconfermata a Le Iene“.

Leggi anche: “L’hanno mostrato a tutti”. Belen e Stefano De Martino, i fan se ne sono subito accorti





Belen Rodriguez lascia anche Le Iene: l’indiscrezione ‘bomba’ poi fuori anche il nome vip che la sostituirà

E ancora: “In pole position Veronica Gentili. La giornalista è stata avvistata al ristorante di Mediaset a Cologno Monzese a pranzo con Davide Parenti. Per ora Belen si accontenterà (con mega cachet) del ruolo di concorrente a “Celebrity Hunted” su Prime Video…”. Detto fatto, la notizia è stata ben condita e servita per i fan ancora in attesa di aggiornamenti in merito al futuro professionale di Belen. Ma se voci di corridoio vedrebbero Veronica Gentili alla conduzione de Le Iene, chi guiderà invece il timone di Tu sì ques vales?

Sembra infatti che il posto da timoniere o timoniera a Tú sí que vales stia restando ancora senza un nome. Per Belen in ogni caso chiusa una porta, si apre un portone: la celebrità continua a investirla di successi preannunciati e infatti la splendida argentina si trova già all’opera in merito alle registrazioni di Celebrity Hunted, la cui messa in onda è prevista per i prossimi mesi.

E al di là del ‘profumato’ cachet previsto per Belen, prossima a essere concorrente del programma, proprio di recente la bella argentina è stata tirato in ballo a una polemica. Questa volta le vicende sentimentali o lavorative non c’entrano: ad attirare l’attenzione degli hater sarebbe stato un post della Rodriguez in cui è evidente un errore grammaticale. “Disaggio” anziché “disagio”: l’attacco hater era del tutto inevitabile. “Che disagio avere i milioni e non saper parlare”, ha ironizzato qualcuno.