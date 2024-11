Non è un mistero che da settimane ormai il pubblico chieda al Grande Fratello l’allontanamento di Lorenzo Spolverato. Il comportamento del modello nella casa non va più giù a molti, moltissimi telespettatori che sui social hanno fatto presto volare tra le tendenze l’hashtag “Lorenzo fuori”. Aggressivo, sopra le righe, pupillo di Alfonso Signorini: sono questi i commenti che vanno per la maggiore.

A proposito di Signorini, il pubblico non ha digerito la semplice strigliata fatta a Lorenzo in puntata: meritava provvedimenti più duri, la squalifica per esempio, come accaduto ad altri concorrenti prima di lui e per molto meno. E non è piaciuto nemmeno il suo portare a galla il complicato passato del concorrente, visto solo come un tentativo di voler “ripulire il suo protetto”.

GF, anche i vip vogliono Lorenzo fuori

Passano i giorni ma la polemica su Lorenzo non si placa, anzi. Tanto più che anche i vip ed ex gieffini si stanno scagliando contro il fidanzato di Shaila Gatta. In occasione del suo compleanno, gli autori del Grande Fratello hanno pubblicato sui social ufficiali una foto del modello con tanto di auguri.

Proprio sotto questo scatto sono arrivati i commenti di Francesco Oppini e Nikita Pelizon. “Non sapevo fosse oggi il compleanno di ‘Dio’. Auguri”, ha scritto il figlio di Alba Parietti facendo riferimento alle parole dette dallo stesso Lorenzo, che si è definito un ‘dio agli occhi di Helena Prestes’. Stoccata anche da Nikita: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”.

Tanti fan del GF concordano con gli ex vipponi. Un’altra invece, Carlotta Dell’Isola, conosce Lorenzo ed è a dir poco stupita da quello che sta vedendo in tv: “Quattro anni fa era un cucciolino, eravamo sempre insieme. Ora lo vedo cambiato, non in positivo”, ha detto a Lollo Magazine riferendosi all’esperienza condivisa a Temptation Island. E ancora: “Lui era pazzesco. Non lo sto riconoscendo, quando ha fatto la presentazione al Grande Fratello gli ho scritto, gli ho detto spacca tutto, fai vedere la persona che sei. Ma non in questo modo”.