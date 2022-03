Barù è il quarto finalista di questa lunghissima edizione del GF Vip 6. Il nipote di Costantino della Gherardesca non è entrato nella Casa a settembre scorso come le sorelle Selassié, Giucas Casella e Davide Silvestri eppure è riuscito a conquistare subito il pubblico. Anche Jessica veramente, ma nonostante diversi alti e bassi questa storia nella Casa sembra proprio non destinata a decollare.

Poche ore ormai e si saprà il nome del vincitore del GF Vip 6. Sarà Barù? Chissà, la nomination è tra il mago e la princess più grande. Certo, in questi ultimi giorni la Casa sembra vuota. Sono rimasti in pochi e tutti loro sono stati chiamati dagli autori a esprimere un desiderio e a lasciare una dedica su un palloncino bianco che poi avrebbero fatto volare in cielo.

Barù contro il GF Vip: tutti puniti

Tutti i finalisti hanno scritto delle frasi particolarmente dolci e romantiche, ma non Barù. Che già prima, durante la festa, era stato richiamato dalla regia. Del resto non è stata certo la prima volta che il concorrente venisse bacchettato per i suoi modi di fare un po’ sopra le righe e per alcune affermazioni che, in diverse occasioni, hanno spinto gli autori a intervenire.





Tornando alla festa, dapprima Barù se la è presa con gli autori, colpevoli a suo dire, di sfruttare i concorrenti per fare il loro show. Primo intervento dalla regia: musica sospesa. E a nulla sono valse le richieste degli altri vipponi. Poi in giardino il momento del palloncino, con il concorrente che ci ha disegnato su l’organo maschile.

Secondo intervento della regia: ”Barù!”, ha esclamato un autore dopo aver visto quell’immagine volgare che non è passata inosservata nemmeno agli altri concorrenti che sono scoppiati a ridere dopo il rimprovero. A quanto pare, poi, il nobile è stato pesantemente rimproverato in confessionale e la musica ripresa da poco è stata di nuovo sospesa.