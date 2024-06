Ballando con le stelle 2024: parla Milly Carlucci. Dopo settimane di indiscrezioni e voci, Milly Carlucci interviene per la prima volta, rivelando chi farà parte del cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Prima una brutta notizia per il pubblico: l’attore famoso di cui si era parlato tanto non ci sarà. E gli altri? Si tratta di nomi assolutamente sorprendenti. Tra i vari candidati ipotizzati, questi non figuravano affatto.

Milly Carlucci ha sorpreso ancora una volta tutti con delle scelte tutt’altro che scontate e, in un certo senso, in controtendenza. Gran parte del successo del programma dipende dal cast, e la selezione dei concorrenti è curata personalmente dalla presentatrice insieme agli autori.

Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci fa i nomi dei concorrenti

Le rivelazioni sono arrivate durante un’ospitata di Milly Carlucci nella trasmissione “Da noi… a ruota libera” su Rai Uno, condotta da Francesca Fialdini. Qui, Milly ha parlato senza freni, svelando i primi due nomi ufficiali della prossima edizione di “Ballando con le stelle”: Nikita Perotti e Sophia Berto. Gli appassionati del programma li conoscono bene: sono i vincitori di “Ballando con te”, il format dedicato a persone comuni con una passione per il ballo.

Perotti e Berto sono stati “promossi” e avranno il compito di aiutare i ballerini vip nella preparazione delle coreografie. A proposito di ballerini vip, Milly ha svelato che il nome più atteso dal pubblico forse non ci sarà: “Non so se Pierpaolo Spollon potrà partecipare perché è molto impegnato con la sua carriera”. Poi una battuta: “Harry e Meghan non sono molto accessibili al momento. Meryl Streep sarebbe fantastico averla come “ballerina per una notte”, è una donna incredibile. Non posso dire di più perché è ancora presto, però, c’è qualcosa che bolle in pentola”.

Oggi un bellissimo battesimo!



Insieme a @francifialdini #danoiaruotalibera e direttamente da @ballando_road abbiamo presentato i due nuovi arrivati nella grande famiglia di #BallandoConLeStelle ❣️ Sophia e Nikita



Nuovo appuntamento per il 15 giugno con la nuova edizione di…

Secondo i giornali, però, i nomi dei concorrenti dovrebbero includere Ornella Muti, Cristina Marino, l’ex calciatore Nicola Ventola, la showgirl Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa, e il conduttore Fabrizio Biggio, collega di Fiorello in “Viva Rai2”.

Ma non è tutto: secondo la pagina del social network X, La Tv, il cast potrebbe includere anche lo chef Bruno Barbieri, l’ex velina di “Striscia la Notizia” Melissa Satta, il conduttore Piero Chiambretti, la cantante Big Mama, la conduttrice Francesca Fialdini, l’attore di “Doc – Nelle tue mani” Pierpaolo Spollon e il cantante Massimo Ranieri. Se questi nomi fossero confermati, ci troveremmo di fronte a un’edizione straordinaria di “Ballando con le stelle”.