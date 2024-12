Non si spegne il caso Angelo Madonia e oggi a La Volta Buona, il programma diretto da Caterina Balivo, il tema del maestro di Ballando con le stelle è tornato di nuovo centrale. Tra gli ospiti in studio c’erano Rosanna Lambertucci, Fabio Canino, Simone Di Pasquale e Luca Barbareschi. Ognuno ha avuto una visione diversa. Fabio Canino ha difeso la posizione della produzione dicendo che la decisione di allontanarlo è stata unanime. Parole dopo le quale è intervenuto Di Pasquale.

>> “Incredibile, se n’è andato!”. Ballando con le stelle, Mariotto si alza ed esce improvvisamente dallo studio. Milly sconvolta. Dopo si scopre tutto

“Non lo voglio giustificare ma Angelo ha riconosciuto l’errore, si è scusato con la Rai e la produzione che ha preso la giusta decisione; però insomma anche una pacca sulla spalla a lui che si trova in una situazione poco carina”.





Poi ha parlato Luca Barbareschi: “Angelo Madonia è un ragazzo pieno di energia, pieno di forza, è un ragazzo che viene dal Sud e che si è fatto un mazzo così per arrivare dove è arrivato. È un ragazzo molto più naif e più semplice di quello che si pensi perché è un ragazzo buono. Io gli auguro di fare una carriera enorme perché so cosa vuol dire inciampare e quando sei per terra questo è il Paese dove si spara sulla Croce Rossa. Io lo voglio portare in palmo di mano”.

Rosanna Lambertucci, da parte sua, ha tirato in mezzo Sonia Bruganelli: “ho lavorato tutto l’anno scorso con Angelo Madonia, quindi, diciamo che lo conosco bene; noi eravamo dietro le quinte, eravamo tutti insieme, si era creato un clima di affetto veramente. Lui secondo me, ma non lo dico contro Sonia, purtroppo credo che Sonia non sia stata positiva per lui”.

“Perché io l’ho visto proprio turbato Angelo, non era più lui praticamente, credo però ripeto non ci ho parlato, quindi è una mia sensazione. Credo che lui sia molto preso da Sonia e abbia avuto timore in qualche modo di infastidirla”.