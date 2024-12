È il momento della finale per Ballando con le stelle, edizione 2024: questa sera, sabato 21 dicembre, il dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, conclude il suo viaggio. A giocarsi la finale sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Pellegrini e il suo nuovo maestro, Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla. Tra i finalisti ci sono anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Ospiti d’onore della finalissima saranno i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. Come riporta Rainews24, dietro le quinte l’atmosfera è effervescente: le coppie, indossati gli abiti di scena, continuano a provare. Intanto, però, si continua a parlare delle polemiche su Guillermo Mariotto. Milly Carlucci ha fornito nuovi dettagli sulle vicende che hanno coinvolto il giurato in un’intervista a Tv Blog.

Milly ha fatto chiarezza, innanzitutto, sulla parolaccia pronunciata da Mariotto a microfono aperto prima di fare ingresso sul palco nella puntata del 14 dicembre: “L’audio l’ho risentito. Insieme a lui, nelle quinte, c’erano molte persone e, da quello che ho capito, quella frase gli è scappata semplicemente perché ha avuto un piccolo incidente prima di andare in onda. Non so se lui è stato punto da qualcosa o abbia urtato qualcosa, provocando la sua reazione, frase compresa”.

Milly prova a smorzare il clamore: “Era comunque un’esclamazione alla romana, diciamo vernacolare, che sono convinta non volesse avere etimologicamente quel significato. Era un’espressione sua a commento di una situazione che stava vivendo in quel momento, ma non era rivolta a nessuno”.

Milly, poi, ha spiegato le ragioni che hanno portato la Rai e lei a perdonare lo stilista, “colpevole” di aver abbandonato il suo posto da giurato nel bel mezzo di una puntata senza spiegazioni: “Quando vivi con una persona da vent’anni si crea un rapporto che va oltre la sfera professionale. Guillermo sta vivendo un periodo delicato della sua vita, su cui però non voglio entrare nei dettagli perché si tratta del suo privato”.

“Ecco – concluso Milly a Tvblog – proprio quando un amico ha bisogno del sostegno e dell’affetto di chi gli vuole bene e lo stima, è giusto darglielo e non voltargli le spalle. Questo è quello che ha voluto e vuole fare la famiglia di Ballando con Guillermo. Solidarietà per una persona di famiglia”.