L’avventura dei giovani talenti di The Voice Kids 2024 è giunta al termine. Ieri sera, alle 21.30 su Rai 1, è andata in onda la finale, al termine della quale è stato decretato il vincitore. A condurre Antonella Clerici, accompagnata dai quattro coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

I concorrenti che sono arrivati fino alla finale sono Alessio Distefano, 12 anni, Annamaria Mihalache, 11, Benedetta Muneglia, 13, Carol Cadeo, 10, Francesco Maugeri, 12, Gabriel Jimenez Martinez, 12, Leonardo Giovannangeli, 10, Maria Sofia Corona, 13, Melissa Memeti, 13, Niccolò Franceschini, 14, Riccardo Callegari, 12, e Sofia Monegato, 13.

“Mi manda proprio lui”. The Voice Kids, la rivelazione a sorpresa di Linda. “Ecco dove ti avevamo vista”





The voice Kids 2024, chi è la vincitrice

Le squadre sono state così suddivise: nel team di Arisa ci sono Alessio Distefano, Annamaria Mihalache e Niccolò Franceschini; Loredana Bertè ha scelto Carol Cadeo, Gabriel Jimenez Martinez e Melissa Memeti; Clementino ha preso sotto la sua ala Benedetta Muneglia, Leonardo Giovannangeli e Riccardo Callegari; infine, Gigi D’Alessio ha formato una squadra con Francesco Maugeri, Maria Sofia Corona e Sofia Monegato.

Ieri sera i 12 finalisti si sono esibiti sul palco per l’ultima volta. Divisi in 4 gruppi, solo un concorrente per squadra avrebbe potuto vincere e diventare il “superfinalista”. Dopo la gara, ogni superfinalista ha avuto l’opportunità di cantare di nuovo con un brano a sua scelta, ma senza la valutazione dei coach, che non hanno più avuto un ruolo nel giudizio.

Melissa, 13 anni, ha vinto la terza edizione di The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici. La giovane cantante del Team Loredana ha emozionato il pubblico con “Have Nothing” e “Listen”, il suo cavallo di battaglia che l’ha fatta molto apprezzare sin dalle prime puntate dai coach del talent targato Rai 1: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.