A Ballando con le stelle non c’è stato solo il ritorno di Guillermo Mariotto a tenere banco. C’è stata la discussa eliminazione di Francesco Paolantoni a far discutere. E ancora una notizia sibillina che sembra portare alle nozze una concorrente. Una notizia per la quale sembra esserci un fondamento molto, molto forte. Non sarebbe, per essere chiari, il solito gossip da rivista patinata. Una mezza conferma è arrivata dai diretti interessati.

E la famiglia di lei sarebbe ben felice. A parlare è stata la mamma della concorrente, ospite a sorpresa a Ballando: “Io ho desiderato tanto la mia bambina. E quando è arrivata è stata una gioia immensa. Mia figlia è sempre stata molto sensibile, ha affrontato tante sfide con coraggio e io sono fiera della donna che è diventata. Sono molto contenta che abbia scelto di partecipare a Ballando con le Stelle perché questo programma le ha dato e le sta dando tanto, proprio come donna”.





Ballando con le stelle, nozze in vista per Guaccero e Pernice?

A parlare così è la mamma di Bianca Guaccero, che poi aggiunge: “Giovanni è venuto a conoscere me e mio marito in Puglia e mi piace molto come persona. Bianca non me l’ha mai detto espressamente ma l’amore non serve sia annunciato, si vede e si sente e questo è sufficiente”, ha raccontato la donna che, una volta sul palco, ha confermato di essere ben disposta nei confronti del ballerino: “Vorrei che diventasse mio genero”.

A sorpresa, Giovanni si è detto d’accordo a proposito di un eventuale futuro matrimonio: “Siamo sulla buona strada”. Dopo le palette di Ballando, insomna, potrebbero arrivare i fiori d’arancio molto prima del previsto. La notizia ha mandato in delirio i social: “Ho sentito bene? Bianca e Giovanni si sposano? Questa è la bomba dell’anno!”. E ancora: “Bellissimi e troppo felici per voi, sarà un matrimonio da favola, ne sono sicura”. “I miracoli di Ballando, ora spero che Bianca vinca anche il programma”.

Ieri, intanto, la coppia ha avuto il punteggio massimo durante la semifinale, tutti 10. Ed è stata pioggia di commenti: “Tutte le critiche sui social su la Lucarelli e Mariotto sono serviti a quanto pare, finalmente 50 dopo tanti non ricevuti ma meritatissimi. Per me siete i migliori e dovreste vincere e aggiungo che siete stati bravi da subito, soprattutto sottolineando che non avete avuto nessun tesoretto a differenza di altri”.