Milly Carlucci sta lavorando al massimo perché Ballando con le stelle abbia un cast di primo piano. Nei giorni scorsi c’era stato l’annuncio dei primi 6 concorrenti ufficiali, la conduttrice però si sta riservando il pezzo pregiato, che rincorre da tre anni, per le prossime settimane. Per avere la super vip della tv sarebbe infatti pronta a tutto. Sui nomi ufficiali aveva fatto spoiler Dagospia parlando dell’ex annunciatrice Rai e conduttrice Marina Morgan e della conduttrice, oggi ospite di diversi salotti della televisione italiana, Enrica Bonaccorti.

Non poteva mancare un nome di grande peso, quello della campionessa di nuoto Federica Pellegrini e ancora Luca Barbareschi, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Ora Milly Carlucci è al lavoro per portare sulla pista di Ballando una super big.





Ballando con le stelle, Milly Carlucci stringe per Barbara D’Urso

Barbara D’Urso. “La caparbia Milly Carlucci ha ancora un sogno, a cui non vuole rinunciare: arruolare come ballerina Barbara d’Urso – si legge su Oggi – Resta da attendere ancora un poco per scoprire se ci riuscirà…”. Una frase sibillina su Barbara D’Urso era arrivata. “Sì ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi”.

Al contrario era arrivata una bocciatura per Chiara Ferragni e Roberta Capua: “Le auto candidature sono una cosa che ci onora molto. Il cast non dipende dal fatto che uno sia un grande, medio o piccolo personaggio, ma dall’armonia del gruppo. Come per una cena si cerca di creare una sintonia tra amici”.

E ancora Aras Senol: “C’è il problema della lingua. Se sei bello e affascinante, ma parli con la traduzione simultanea non funzioni. Abbiamo chiamato tante volte personaggi famosi che non parlavano italiano, ma come ballerini per una notte”.