Sono stati mesi turbolenti in tv con Enrico Mentana alle prese con alcune polemiche con la collega Lilli Gruber a La7. Adesso è stata presa la decisione ufficiale sul suo futuro, infatti è arrivato un annuncio da parte dell’editore Urbano Cairo ma non solo. Sui social lo stesso conduttore ha deciso di pubblicare un post, nel quale ha spiegato nei dettagli cosa è successo.

Enrico Mentana è una colonna portante di La7 da molti anni, ma dopo le tensioni dell’ultimo periodo c’era mistero intorno alla sua permanenza. E ora la decisione di La7 sul suo futuro è stata presa in via ufficiale e ritornare indietro sarà impossibile. Molto importanti le parole utilizzate da Urbano Cairo per comunicare al suo pubblico questa notizia.

Enrico Mentana, La7 ha preso una decisione sul suo futuro

Urbano Cairo ha quindi rivelato tutto su Enrico Mentana, che resterà ancora a La7: “Abbiamo definito con Enrico Mentana la sua permanenza a La7 fino al 2026 poi chissà. È stato un vero pilastro per noi fin dal 2010, quando è arrivato con il suo telegiornale di grande qualità con le sue maratone ha inventato un genere apprezzatissimo e anche quella delle elezioni europee ha ottenuto risultati notevolissimi. Con lui inoltre c’è un rapporto personale amicale e sono molto contento”.

Poi su Instagram Enrico Mentana ha commentato così l’accordo ufficiale con La7 per i prossimi due anni: “Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbano Cairo, ho accettato l’offerta di restare alla guida del TG La7 fino a tutto il 2026. In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni. La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi”.

Infine Mentana ha detto: “Ma senza steccati, contro tutte le forme di censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico. Grazie a chi scegliendo il nostro TG ci ha resi forti e anche per questo più liberi. Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l’impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date”.