Manca una settimana alla finale di Ballando con le stelle, a sorpresa dopo la semifinale è arrivato un messaggio di Bianca Guaccero. Bianca che sabato ha battuto un piccolo record riuscendo, insieme al maestro Pernice, ad incassare tutti dieci vincendo la serata. Bianca è la favorita numero uno alla vittoria finale. Per capirlo basta dare uno sguardo ai commenti che i fan del programma hanno lasciato su Instagram: “Bianca se non ti danno un programma in prima serata che si avvicina ad un vecchio varietà sono i soliti incompetenti”.

“Stasera Raffa si sarebbe alzata in piedi ad applaudire. Bravissimo Giovanni perché hai saputo darle fiducia nel suo talento”. E ancora: “Secondo me Bianca e la Nargi sono bravissime entrambe ma bianca è teatrale, spettacolare, espressiva, degna di uno spettacolo a Broadway!!!!”.





Ballando con le stelle, messaggio di Guaccero prima della finale

Davanti a questi messaggi Bianca ha sentito il bisogno di rispondere ai suoi fan con un messaggio che ha toccato il cuore di tutti. “Grazie a tutti, non saprei nemmeno da dove cominciare. Da domani inizierà l’ultima settimana di questo percorso incredibile che non sarebbe stato possibile senza di voi. Vi amo dal profondo del cuore, grazie per tutto quello che fate per me”.

Incredibile lo è stato dal punto di vista artistico, e dal punto di vista emotivo visto che Bianca ha trovato l’amore con il maestro Pernice ed entrambi (compresa la famiglia di leiI) sognano in grande. La mamma di Bianca Guaccero ha detto “Giovanni è venuto a conoscere me e mio marito in Puglia e mi piace molto come persona. Bianca non me l’ha mai detto espressamente ma l’amore non serve sia annunciato, si vede e si sente e questo è sufficiente”, ha raccontato la donna che, una volta sul palco, ha confermato di essere ben disposta nei confronti del ballerino: “Vorrei che diventasse mio genero”.

A sorpresa, Giovanni si è detto d’accordo a proposito di un eventuale futuro matrimonio: “Siamo sulla buona strada”. Dopo le palette di Ballando, insomna, potrebbero arrivare i fiori d’arancio molto prima del previsto. La notizia ha mandato in delirio i social: “Ho sentito bene? Bianca e Giovanni si sposano? Questa è la bomba dell’anno!”. E ancora: “Bellissimi e troppo felici per voi, sarà un matrimonio da favola, ne sono sicura”. “I miracoli di Ballando, ora spero che Bianca vinca anche il programma”.