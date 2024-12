La sua assenza nella finale di Ballando con le stelle aveva fatto molto rumore. Nelle ore in cui fioccano le chiacchiere sul suo futuro nel programma, Guillermo Mariotto decide di rompere gli indugi e parlare lui prima che lo faccia Milly Carlucci. Milly che in apertura di finale aveva detto: “Guillermo era in viaggio, ma purtroppo è caduto e si è fatto molto male”.

>> “Non è vero”. Ballando con le stelle, bufera sull’assenza di Mariotto

“Si è rotto alcuni legamenti della gamba, per questo non è qui con noi questa sera. So che sembra una boutade, ma, sfortunatamente, è la verità. Ciao Guillermo, un abbraccio!”. Nonostante l’annuncio ufficiale, la notizia aveva generato una valanga di commenti scettici sui social, dove alcuni utenti avevano protestato: “Non è vero. Fateci vedere il certificato medico”.





Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto: annuncio sul futuro

La notizia si era poi rivelata vera, ma non ha spento le polemiche. Ora Guillermo Mariotto fa chiarezza, prima però ha voluto parlare dei vincitori: Bianca Guaccero e Giovanni Penice:”Troppo facile, non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare. Ma già alla X puntata avevo stilato la mia personale classifica”.

“Gli dei, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, senza eguali e senza rivali, poi c’erano gli umani. Federica Nargi bella come miss universo e nessuna miss ha mai partecipato a Ballando, ha trasformato il rospo Favilla in un principe azzurro”. A domanda diretta sul suo ritorno a Ballando con le stelle nella prossima stagione, il giudice ha risposto in modo vago: “Solo Dio può saperlo”.

Aver saltato l’ultima puntata non è una cosa di cui si rammarica: “Nessun rimpianto. Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle”.