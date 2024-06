Milly Carlucci è al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Nelle ultime ore si fanno spazio numerose indiscrezioni sul sostituto di Samuel Peron. Lo storico ballerino, mesi fa, aveva di fatto chiuso con l’edizione 2023 il suo percorso all’interno della scuola. Sulle ragioni si era molto speculato: “Uno dei motivi alla base del fatto che Samuel Peron non sarà a Ballando con le stelle 2024 è che Milly Carlucci è sempre stata molto ferrea su una cosa”, raccontava il Sussidiario.it.

“Che non vuole che partecipino personaggi che hanno già fatto un reality show. Il ballerino partecipando all’Isola dei famosi 2024 ora rientrerebbe in quella categoria. Anche se ormai trovare personaggi noti che non abbiano partecipato almeno ad un reality sono molto pochi”. Samuel, come molti sapranno, ha partecipato all’Isola dei Famosi.





Ballando con le stelle, caccia al sostituto di Samuel Peron

Ma sembra che dietro ci sia la volontà del ballerino, desideroso di provare altre strade professionali. Un po’ come aveva fatto Raimondo Todaro, andato ad Amici con un contorno polemico. Per chi non lo ricordasse, Milly era rimasta malissimo del comportamento di Todaro, secondo la conduttrice infatti se ne era andato senza neppure avvertire.

Una verità che era stata smentita da Todaro che, da parte sua, aveva rinnovato la stima nei confronti di Milly Carlucci. Milly che ora, come detto, sta cercando il sostituto di Peron. Nomi in ballo ce ne sono, sembra, tanti. Ma per ora dai corridoi della Rai bocche cucite. Pare però che la conduttrice stia cercando una figura di altissimo profilo, meglio se con un passato già in tv.

Le riserve verranno scelte molto presto. Intanto il 15 giungo partirà Ballando on the road. Accanto a Milly ci saranno Carolyn Smith e i maestri Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Moreno Porcu, Angelo Madonia e Lucrezia Lando.