“Messaggio per Angelo”. Ballando con le stelle, Federica Pellegrini non ha finito: cosa succede con l’ex maestro

Ballando con le stelle, dopo l’espulsione di Angelo Madonia arriva il messaggio di Federica Pellegrini. Madonia che sarà sostituito da Samuel Peron che dopo 18 anni aveva detto addio al programma al termine della passata stagione. L’addio di Madonia non è stato digerito benissimo da una fetta dei fan di Ballando con le stelle, che punta il dito contro Selvaggia Lucarelli (che pure ha smentito qualsiasi coinvolgimento sull’allontanamento di Madonia).

“Però ha ragione Madonia. La Lucarelli può insinuare facendo allusioni e provocando, molto chiaramente, citando persone con nomi e cognomi e lui non avrebbe dovuto rispondere? Lo ha fatto peraltro a votazione avvenuta. A mio avviso ha ragione. La Lucarelli deve finirla con queste antipatie personali che esulano dal suo ruolo di giudice (con quali competenze poi, non è dato sapere)”.





Ballando con le stelle, Federica Pellegrini messaggio per Madonia

E ancora: “Perfettamente d’accordo con Madonia…la Lucarelli e Mariotto da anni ormai parlano a sproposito, senza obiettività e confenzionati anche da faccende esterne al programma…non valutano mai obiettivamente il ballo ma in base a quanto gli sia gradito il vip! Spesso sono fuori luogo e Mariotto molto imbarazzanti”.

Nelle scorse ora ha parlato anche Federica Pellegrini, tramite un post piuttosto criptico. In una storia su Instagram ha postato l’emoticon di una testa fasciata. Che cosa vorrà dire? Non è chiaro, e Pellegrini non ha dato dettagli ulteriori sulla questione.

Nel frattempo, il pubblico attende con curiosità di vedere come Federica Pellegrini affronterà questa nuova sfida senza Madonia, il quale ha da poco commentato la decisione del programma. La determinazione e la professionalità della campionessa di nuoto, già ampiamente dimostrate sia nello sport che sulla pista di Ballando, lasciano ben sperare per una transizione fluida con Samuel Peron.