A Ballando con le stelle Federica Pellegrini è stata grande protagonista, la scorsa settimana ha vinto la prima semifinale (la seconda è in programma sabato 14) in coppia con il maestro Pasquale La Rocca. Pasquale che è stato il terzo insegnante che ha accompagnato Pellegrini in questo percorso, dopo Madonia (squalificato) e Samuel Peron (subito infortunato). Del suo percorso ha parlato nel corso di un’intervista a La Stampa dove ha toccato. tra le altre coste, il tema del patriarcato.

“Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse. Oggi si chiama machismo, sopraffazione, usate i sinonimi che credete, ma sta qui e sarà sempre difficile smontarlo”.





“Se non cambiamo il linguaggio con cui ogni volta, in modo sempre più subdolo, si sottintende che l’uomo è superiore alla donna. Mi riferisco a certi discorsi da agnellini sotto cui nascondere concetti feroci e violenti”. Ha parlato del suo rapporto con l’olimpionico Thomas Ceccon, che pochi mesi fa l’aveva attaccata con parole non proprio carine.

Poi ha parlato di Ballando. Il giornalista de La Stampa ha detto: “esce da una diatriba a «Ballando con le stelle» dove è stato cacciato il ballerino che faceva coppia con lei perché era troppo concentrato su un flirt con un’altra concorrente, Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Bonolis”, chiedendo implicitamente cosa sia successo.

La Divina ha risposto in maniera diretta, spiegando di non essere stanca di voci, chiacchiere, e malignità. Parole, le sue, dirette a molti (anche, con molta probabilità, ad alcuni commentatori che sono stati duri con lei). Spiega: “Appunto, il gossip riguarda lei. Io sono stata zitta, lo so che quella roba lì ti mangia. Me ne tiro fuori”. Per Federica, insomma, il caso Madonia è un capitolo chiuso. Adesso non resta che guardare avanti.