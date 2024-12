Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le stelle, il popolare giudice è stato riaccolto da Milly Carlucci. Eppure una fetta del pubblico non ha gradito quello che è successo dopo e sui social non perde occasione di sottolinearlo con commenti durissimi sulla pagina instagram ufficiale del programma. Milly così aveva commentato il reintegro nella squadra di Ballando: “C’è un episodio che è successo che pesa su di noi. C’è stato un gran polverone e un gran parlare”.

>>“Ecco che ha fatto”. Guillermo Mariotto, il colpo di scena sul caos di Ballando con le stelle

“Tante ipotesi e ognuno ha detto la sua. Diciamo che qualunque fosse la giustificazione di questa sua scelta non è un atto trascurabile, è un atto grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e per un ghiribizzo senza avvertire nessuno non è normale lasciare il programma. Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai e alla fine di tutti questi nostri discorsi”.





Ballando con le stelle, critiche social dopo il ritorno di Mariotto

“Ne abbiamo parlato e abbiamo valutato con Guillermo in primis e quello che noi abbiamo capito è che Guillermo ci ha detto di essere in un suo momento di difficoltà emotiva. Questo non giustifica quello che è successo però ci fa capire perché è successo. Guillermo è con noi da 19 anni, è una parte del nostro corpo. Non si può sentire male se questo corpo ha una ferita e non dici niente”.

Quindi ha concluso: “Guillermo è parte del nostro cuore. Non possiamo tenere in considerazione tutto quello che sta succedendo emotivamente. La scelta comune è quella di un cartellino giallo. Un riconoscimento di un’azione sbagliata, ma non è la fine. Non è un’espulsione. Non è un rosso”. E qui apriti cielo, secondo molti fan sarebbe stato tutto preparato, quasi studiato a tavolino.

“Pagliacci, tutti: Milly, la rai, e pure Selvaggia stranamente silenziosa”, si legge. E ancora: “Che buffonata l’affaire Mariotto. Se Angelo Madonia ha meritato il cartellino rosso diretto, perché per un fallo molto più grave, Mariotto prende solo il giallo? Ipocriti!”.