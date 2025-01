“Non sapete che ho trovato in bagno”. Una scoperta raccapricciante per Stefania Orlando al Grande Fratello. La concorrente, sconvolta, è corsa subito dagli altri inquilini della Casa per raccontare quello che aveva appena visto. Molti di loro in quel momento si trovavano in giardino. La conduttrice era disgustata e ha messo tutti in guardia: “State attenti!”. Ad ascoltarla c’erano Luca Calvani, Emanuele Fiori, Maxime Mbanda, Bernardo Cherubini, Javier Martinez e Amanda Lecciso. A quel punto sono scattati tutti. La loro reazione ha spiazzato il pubblico.

Sporcizia in casa: non è la prima volta che Stefania Orlando si lamenta per le condizioni igieniche della casa. Come ricorderanno i fan del GF, nei giorni seguenti al suo ingresso, Stefania trovò la cucina in uno stato disastroso: piatti e tazze sporche abbandonati ovunque, filtri usati di tè o camomilla buttati nel lavello, causando l’intasamento dello scarico. In quell’occasione, approfittando di una cena con tutti presenti, Stefania diedeuna ramanzina generale, richiamando tutti al rispetto delle regole della convivenza. Nel frattempo però la situazione anziché migliorare, sembra essere peggiorata. E il problema non riguarda solo la cucina. Come dimostra questo ultimo episodio.

Leggi anche: “Helena non può rientrare, cose gravi”. Nuove polemiche sul Grande Fratello: ci sono anche gli avvocati





“Non sapete che ho trovato in bagno”. Grande Fratello, Stefania esce e avvisa tutti: “Ma che roba”

“Sono uscita dal bagno e c’era una str** che galleggiava”, ha detto Stefania. Bernardo, incredulo, ha esclamato: “Ma che stai dicendo?”. “È brutto dirlo, ma è così”, ha confermato Stefania sempre più scioccata mentre faceva il suo racconto.. Luca ha cercato di sdrammatizzare la situazione con una battuta: “Guardatevi le spalle, anche in bagno”. Poco dopo, quasi tutti si sono alzati e se ne sono andati.

Nei giorni precedenti, si era già discusso della scarsa igiene nel bagno. Stefano Teodosi aveva rivelato: “Anche oggi qualcuno ha fatto i suoi bisogni e non ha tirato lo sciacquone”. Tuttavia, l’”autore” del misfatto non era mai stato scoperto. L’ex tentatore di Temptation Island aveva cercato di ironizzare sulla questione: “Vabbè, per risparmiare acqua potremmo stabilire che l’ultimo prima di andare a dormire scarica tutto”. Non contento, aveva aggiunto ulteriori dettagli imbarazzanti, sottolineando: “Qualcuno ha decorato i muri con una spruzzata”. Tra battute di dubbio gusto e commenti sgradevoli, la regia del Grande Fratello ha provato a silenziare i dialoghi, ma ormai il pubblico aveva già capito tutto.

Oltre agli escrementi umani, nella Casa sarebbero stati avvistati nei giorni scorsi anche escrementi di topi nei pressi della cucina. A rivelarlo fu da Eva Grimaldi. “Sì, ci sono i topi. Togliamo le briciole”. “Se ci fossero stati i topi, avremmo trovato le cac**ine”, ha risposto Luca. “Io le ho trovate”, ha aggiunto Eva. Poi la regia staccò l’audio e successivamente il video, passando a un’altra zona della casa.