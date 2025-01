Sta per esplodere il caso più grande su Helena dopo il suo ripescaggio al Grande Fratello, anche se non è ancora sicuro se diventerà concorrente a tutti gli effetti tramite il televoto. Sono arrivate delle segnalazioni sulla modella brasiliana, che stanno creando un polverone, infatti ci sarebbero non solo irregolarità ma anche trattamenti della produzione differenti.

Non sappiamo se il Grande Fratello replicherà a queste accuse, a sta di fatto che Helena è stata tirata in ballo e anche lo staff della sudamericana potrebbe prendere posizione. A rivelare tutto è stata Deianira Marzano, infatti l’influencer ha pubblicato due post su Instagram che inguaierebbero la gieffina e il programma in generale.

Grande Fratello, accuse sul programma e Helena: “Ci sono violazioni”

Innanzitutto nel primo messaggio su Helena e il Grande Fratello, la Marzano ha riportato che “durante la room Shailenzo, l’avvocatessa che ha preso in carico questa situazione mi ha spiegato che il ripescaggio di Helena Prestes, eliminata tramite regolare televoto, rappresenta una violazione dei diritti dei cittadini votanti. Inoltre, il rientro in gioco dei concorrenti eliminati, dopo aver avuto contatti con l’esterno, solleva gravi dubbi sulla trasparenza del programma”.

E ancora: “L’avvocatessa sta lavorando per valutare le azioni necessarie a tutelare i diritti dei cittadini e garantire il rispetto delle regole”. Poi nella seconda segnalazione Deianira ha fatto sapere che “da un amico che lavora lì mi è stato riferito che, prima dell’ingresso in trasmissione, Helena avrebbe ricevuto un trattamento diverso, come un container/camerino dedicato e un’attenzione maggiore anche per quanto riguarda il cibo“.

Infine, è stato detto che “pare che il suo rientro in gioco sia stato gestito in modo più diretto dalla produzione rispetto ad altri concorrenti ripescati. Ovviamente questi aspetti meritano ulteriori chiarimenti per garantire la trasparenza del programma”.