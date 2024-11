Svolta in arrivo per il futuro di Javier al Grande Fratello. Nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante sul concorrente, che cambierebbe tutti gli scenari e farebbe preoccupare non poco gli altri gieffini. Una situazione pazzesca e inaspettata, che sconvolgerebbe tutti gli equilibri all’interno della casa più spiata d’Italia.

In vista della prossima puntata in diretta, fuori dal Grande Fratello è già arrivata un’anticipazione incredibile su Javier. Lui è ancora all’oscuro di questa news e quando la apprenderà festeggerà alla grande. I suoi amici saranno tutti al suo fianco, mentre chi non gradisce la sua presenza non potrà certamente fare dei salti di gioia.

Grande Fratello, la notizia su Javier stravolge gli equilibri in casa

Sul sito Angolo delle Notizie è uscito un sondaggio del Grande Fratello, datato 30 novembre, che fa riferimento proprio a Javier. Il pallavolista, alle prese con le dinamiche inerenti Shaila, Helena e Lorenzo, sembra proprio che abbia convinto la maggioranza del pubblico e ora potrebbe andare avanti con ancora maggiore determinazione.

Il preferito del Grande Fratello sarebbe proprio Javier, che ha ottenuto il 56% dei voti. Al secondo posto abbiamo Giglio col 27%, poi troviamo Federica e Stefano rispettivamente all’11% e al 7%. Un vero e proprio trionfo di Martinez, il quale lunedì 2 dicembre potrebbe esultare nel momento in cui Alfonso Signorini leggerà questo eventuale verdetto.

Dobbiamo ora aspettare l’inizio della prossima settimana per capire se queste indiscrezioni saranno confermate dai dati ufficiali o se ci saranno sorprese, con un eventuale sorpasso di Giglio a Javier che per ora risulta quasi impossibile.