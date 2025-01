La ventisettesima puntata del Grande Fratello ha regalato non troppi colpi di scena. La serata si è aperta con un focus su Helena Prestes, che si trova sempre più ai margini del gruppo e sembra ormai isolata dal resto dei concorrenti. Accanto a lei, però, continuano a restare fedeli alcuni coinquilini: Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Helena ha vissuto una puntata intensa, caratterizzata da momenti di forte impatto emotivo, tra cui l’incontro tra Eva Grimaldi, i suoi nipoti e la sua adorata Imma Battaglia. A darle sostegno è arrivato anche Luca Calvani, che ha varcato nuovamente la porta rossa per incoraggiarla. Inoltre, Helena si è ritrovata al centro di un acceso confronto in studio con Zeudi Di Palma, che ha fatto emergere ulteriori tensioni.

La fase delle eliminazioni ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Al televoto, in nomination dallo scorso lunedì, erano finiti Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Il pubblico ha deciso di salvare Ilaria Galassi ed Helena Prestes, seguite da Chiara Cainelli. L’eliminato della serata è stato Bernardo Cherubini, che ha dovuto lasciare definitivamente la casa.

Grande Fratello, Stefania e la bugia sulla nomination a Chiara

Ma le strategie all’interno della casa non si fermano mai, e subito dopo è arrivato il momento di decretare i nuovi nominati della puntata. Questa volta al televoto ci finiscono Emanuele Fiori, Giglio, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. Durante le nomination, Stefania Orlando ha fatto una scelta ben precisa, votando Jessica Morlacchi con questa motivazione: “Lei è ancora rimasta a quando è uscita e non è andata avanti”. Il voto di Stefania si è rivelato determinante, contribuendo a portare Jessica tra i nominati della settimana.

Ma è nel post-puntata che Stefania Orlando ha dimostrato ancora una volta la sua abilità strategica, scatenando la reazione entusiasta del pubblico. La showgirl ha raccontato ai suoi alleati un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Ha infatti svelato di aver intuito una tattica orchestrata da alcuni concorrenti per pilotare le nomination e, con grande astuzia, ha messo in atto un contro-mossa per smascherarli: “Ieri Ilaria voleva sapere chi avrei nominato, io le ho detto un nome falso, Chiara, perché avevo capito che lei avrebbe riferito. Infatti poi Jessica cosa dice? Tu volevi nominare Chiara! Ma io sono avanti amore e avevo capito tutto”.

Questa rivelazione ha scosso gli equilibri della casa e, secondo molti fan del programma, ha mandato in frantumi i piani del gruppo formato da Lorenzo, Shaila e gli altri. Sui social, il pubblico è letteralmente impazzito per questa mossa strategica di Stefania, celebrandola con commenti pieni di entusiasmo: “Che queen”, “Grande Stefania”, “Stefania non la freghi”, e ancora “La vipera madre non delude mai, la cazzo di donna che sei STEFANIA ORLANDO!”.

L’astuzia e la capacità di anticipare le mosse degli avversari stanno rendendo Stefania una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. Con il suo ultimo colpo da maestro, ha dimostrato di essere un’avversaria temibile e di avere un grande seguito fuori dalla casa.