Post-puntata turbolento quello del Grande Fratello. Durante la diretta c’è stato uno scontro tra Tommaso e Lorenzo, col primo che ha criticato duramente l’atteggiamento di Spolverato dopo l’eliminazione di Bernardo: “Posso capire come si sente, ma il fatto che non ha salutato una persona che ha vissuto con noi per due mesi l’ho trovata una grande mancanza di rispetto”. E ora è intervenuta Shaila sulla questione.

Infatti, la tensione c’è stata eccome anche tra Tommaso e Shaila al Grande Fratello. Parlando un attimo sempre della puntata, Spolverato si era rivolto così con l’idraulico: “Ma sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto? Non lo sai? E allora pensa prima di parlare”. E poi ha attaccato pure Iago: “Tu stai zitto cretino, non capisci i momenti”.

Grande Fratello, scontro tra Tommaso e Shaila dopo la puntata

Shaila ha criticato il comportamento di Tommaso, che durante le nomination del Grande Fratello ha bacchettato Lorenzo. Secondo la ballerina, visto che i due sono amici, avrebbe dovuto parlargli in disparte e non davanti a tutti. La Gatta ha esclamato: “Quante cose potevi dire e non le hai mai dette? Proprio oggi era il momento di farlo? Hai infierito in un momento difficile“.

Ma Tommaso si è difeso senza indugio: “Voi la vedete come una cosa negativa, io la vedevo come una cosa positiva. Ho criticato Lorenzo perché per me è una mancanza di rispetto“. Shaila non ha cambiato idea e ha continuato a scontrarsi con Franchi: “Qui dentro prima del gioco ci siamo noi. Il tuo pensiero è valido, ma c’è la tutela degli amici ed è l’ultima cosa che si aspettava da un amico”.

Tommaso che non si fa mettere i piedi in testa, Shaila che ripete cento volte che lui stava male quindi Tommaso non doveva dirlo in puntata.

Ovviamente arriva Lorenzo è censura ✈️ #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/wDXJ5HwHm4 — Ila (@ila__20) January 31, 2025

Si permette sto qua' di parlare così a Tommaso? E così Lorenzo xchè non ha avuto blocchi in serata. Tommy ha detto solo la verità e SHAILA subito a Tommy,non dovevi dirlo in diretta ma dopo.pic.twitter.com/3iJaM9Km8X — Ulla Carlini (@UllaCarlini4) January 31, 2025

Non sappiamo se ci siano margini per una ricucitura dei rapporti tra Tommaso e Lorenzo oppure se i due proseguiranno l’avventura in maniera divisa.