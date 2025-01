Tensione alle stelle al Grande Fratello durante l’ultima puntata in diretta, andata in onda il 30 gennaio. Oltre all’eliminazione di Bernardo, nel corso della serata ci sono stati momenti difficili per Alfonso Signorini, che ha dovuto contenere la rabbia dei concorrenti. Anche se Lorenzo sembra abbia lanciato una sedia durante una pausa pubblicitaria, a causa del troppo spazio dato a Helena.

A proposito proprio di Helena, dopo la puntata pare che abbia smascherato di fatto il Grande Fratello. La produzione, e di conseguenza anche il conduttore, sarebbe a conoscenza di qualcosa di personale relativo alla modella brasiliana. Eppure finora non ne hanno mai discusso pubblicamente. Questo ha inevitabilmente creato molto nervosismo nel pubblico.

Leggi anche: “Sentito cosa le ha detto?! Ma…”. Grande Fratello: Helena e Zeudi, è successo nella notte





Grande Fratello, Helena smaschera la produzione: “Loro sanno tutto di me”

Grazie alla ricostruzione di alcuni utenti delle sue affermazioni nel post-appuntamento del Grande Fratello, si è saputo qualcosa in più su Helena. Lei stessa ha confidato ciò che sarebbe successo in alcuni confessionali, ma Signorini e la regia non hanno mai fatto sapere tutto questo.

Questo il racconto di un’utente sul social network X: “Comunque Helena ha detto che ha fatto dei confessionali dove spiega questa cosa del sentire qualcosa per una donna e ha detto che il Grande Fratello lo sa. Quindi, Alfonso lunedì immediatamente le dichiarazioni, ca***”. Dunque, lei ha fatto capire che ne ha già parlato apertamente con loro eppure c’è ancora chi la accusa che a lei non piacciano le donne. Invece ora è stato chiesto l’intervento del GF affinché finalmente faccia chiarezza e renda pubblici questi confessionali.

comunque helena ha detto che ha fatto dei confessionali dove spiega questa cosa del sentire qualcosa per una donna e ha detto il grande fratello lo sa QUINDI ALFONSO LUNEDI IMMEDIATAMENTE LE DICHIARAZIONI CAZZO — bruxinha (@lamponirossi) January 31, 2025

Staremo a vedere se tireranno davvero fuori queste immagini nella prossima puntata in diretta del Grande Fratello, per capire meglio cosa intenda dire Helena.