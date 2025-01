Ha del clamoroso ciò che sta venendo fuori su Sanremo 2025, a due settimane dall’inizio del Festival che sarà condotto e diretto da Carlo Conti. In tanti pensano soprattutto a chi possa vincere la kermesse musicale, ma in queste ore è uscita fuori l’indiscrezione sull’ultimo posto. Incredibilmente per molti non ci sarebbero dubbi su quale cantante sarà in fondo alla classifica.

Ovviamente durante le esibizioni potrebbe pure cambiare qualcosa nelle gerarchie di Sanremo 2025, ma per ora la situazione sarebbe abbastanza lineare. Una cantante non avrebbe grosse speranze di spuntarla e addirittura sarebbe la favorita numero uno a piazzarsi all’ultimo posto al termine della serata di sabato 15 febbraio.

Sanremo 2025, quale cantante potrebbe subire l’ultimo posto

Analizzando ciò che dicono i bookmaker, la vittoria di Sanremo 2025 dovrebbero giocarsela Giorgia, Olly e Achille Lauro. Infatti, Lottomatica, Sisal ed Eurobet li danno tra i maggiori candidati al successo. Ma parlando di chi potrebbe doversi accontentare dell’ultimo posto c’è una cantante, che non convincerebbe nessuno scommettitore.

Come riferito dal sito Temporeale.info, che ha preso in esame le quote dei bookmaker, in ultima posizione dovrebbe esserci Marcella Bella. L’artista è quotata a 151 su Eurobet e addirittura a 300 su Sisal. 101 invece su Lottomatica. In lizza per il 29esimo posto, ricordiamo infatti che i big sono diminuiti a causa del ritiro di Emis Killa, anche Willie Peyote, Rkomi e John Thiele.

Grossa delusione per i fan di Marcella Bella, che però sperano in performance eccezionali della loro amata cantante per ribaltare queste previsioni negative.