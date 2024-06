Prosegue il periodo di convalescenza per Antonella Clerici dopo il delicato intervento chirurgico a cui la nota conduttrice si è dovuta sottoporre con urgenza nei giorni scorsi. Lei poco fa è tornata fa ad aggiornare il pubblico che la segue anche sui social per spiegare quali sono i nuovi step che si trova ad affrontare. La situazione è in evoluzione.

Nuovo messaggio social da parte della presentatrice di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici è tornata sui social dopo due eventi: la prima volta, il 13 giugno, per raccontare la notizia dell’operazione subita seguito di un controllo per una cisti cisti ovarica (“da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, aveva scritto in quella circostanza); due giorni dopo, invece, per un lutto in famiglia, la triste notizia della scomparsa dell’amato cugino Chicco, a cui Antonella era molto legata.

Nuovo messaggio social di Antonella Clerici dopo l’operazione e il lutto in famiglia

Novità importanti per i fan di Antonella Clerici dopo il ricovero in ospedale. Il volto noto della Rai è tornata a casa dall’ospedale e ha già ritrovato tutti i suoi affetti. Una notizia che ha tranquillizzato i suoi follower. Dopo l’annuncio in tanti si sono precipitati ad augurarle una veloce ripresa. Clerici ci ha tenuto a far sapere la notizia proprio perché in tanti erano in ansia per le sue condizioni, sia fisiche a seguito dell’operazione, ma anche psicologiche, visto il trauma causato dalla morte del cugino.

Antonella non si è risparmiata e ha fatto quasi una telecronaca del suo ritorno a casa. Così ha pubblico prima una foto di uno dei suoi cani, Simba, accompagnata da una scritta che recita così: “Mi aspettano”. E poi un’altra foto, stavolta del suo vialetto di casa, con un altro commento: “A casa finalmente!”, con tanto di hashtag #casanelbosco accompagnato da un cuoricino rosso. E poi ancora: “Convalescenza”.

Ad attendere Antonella a casa, oltre ai suoi amatissimi animali, c’erano anche il compagno Vittorio Garrone e la figlia adolescente Maelle, avuta con l’ex compagno Edy Martens.

Ad Antonella in questi giorni sono arrivati centinaia di messaggi di amore e sostegno da parte del suo pubblico e da tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Intanto, anche alla luce di quanto avvenuto ad Antonella Clerici, alcuni medici hanno rimarcato quanto sia importante la prevenzione.